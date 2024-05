Spektakuläres Duell: ASV Kienberg/G. gewinnt knapp gegen FC Göstling/Ybbs

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 01:57

In einer atemberaubenden Partie der 23. Runde in der 2. Klasse Ybbstal/AV erlebten die Zuschauer ein wahres Torfeuerwerk. Der FC Göstling/Ybbs und der ASV Kienberg/G. lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das erst in den letzten Sekunden entschieden wurde und mit einem knappen 5:4 für die Kienberger endete.

Frühe Führung und rasante Wendungen

Das Spiel begann furios. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, erzielte Tamas Priskin bereits in der ersten Minute das 1:0 für die Göstlinger. Das Heimteam zeigte sich von der ersten Sekunde an energisch und baute die Führung nur zwei Minuten später durch ein weiteres Tor von Matthias Roseneder auf 2:0 aus. Die Kienberger schienen kurzzeitig geschockt, fanden jedoch Mitte der ersten Halbzeit zurück ins Spiel.

Der ASV Kienberg/G. ließ sich nicht unterkriegen und startete eine beeindruckende Aufholjagd. Sebastian Aleksander Jaroszynski erwies sich als Schlüsselfigur und erzielte in der 24. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Seine Präsenz auf dem Feld blieb weiterhin dominant, und es gelang ihm, in der 37. Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Jaroszynski erneut für Jubel unter den Kienberger Fans, indem er sein Team mit 3:2 in Führung brachte.

Ein Schlagabtausch bis zur letzten Sekunde

Die zweite Halbzeit setzte den Trend des offenen Schlagabtausches fort. Der FC Göstling/Ybbs zeigte Resilienz und kam in der 55. Minute durch ein Tor von Michael Bachner zum 3:3 Ausgleich. Doch die Kienberger ließen sich nicht beirren und gingen durch Vojtech Suchanek, der in der 67. Minute traf, erneut in Führung.

Der Kampfgeist der Göstlinger blieb ungebrochen, und Tamas Priskin, der bereits das erste Tor des Spiels erzielte, brachte sein Team in der 82. Minute wieder zurück ins Spiel, indem er zum 4:4 ausglich. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als das Match sich dem Ende zuneigte. Beide Teams drängten auf den Siegtreffer, doch es war erneut Vojtech Suchanek, der in der 90. Minute das entscheidende Tor zum 5:4 für die Kienberger schoss.

Die letzten Minuten des Spiels waren von nervenaufreibenden Momenten geprägt, doch trotz aller Bemühungen der Göstlinger, ein weiteres Tor zu erzielen, blieb es beim 4:5 Endstand. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter den knappen Sieg für ASV Kienberg/G., die mit diesem spektakulären Auswärtssieg drei Punkte sicherten.

Das intensive und torreiche Match ließ Fußballherzen höher schlagen und wird sicherlich als eines der spannendsten Spiele der Saison in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Ybbstal/AV: Göstling : Kienberg/G. - 4:5 (2:3)

93 Vojtech Suchanek 4:5

82 Tamas Priskin 4:4

67 Vojtech Suchanek 3:4

55 Michael Bachner 3:3

44 Sebastian Aleksander Jaroszynski 2:3

37 Sebastian Aleksander Jaroszynski 2:2

24 Sebastian Aleksander Jaroszynski 2:1

3 Matthias Roseneder 2:0

1 Tamas Priskin 1:0



