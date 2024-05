FC Ertl triumphiert im Spitzenspiel gegen SV Scheibbs mit 3:1

Spielberichte

In einem spannenden Match der 24. Runde in der 2. Klasse Ybbstal/AV sicherte sich der FC Ertl einen bedeutenden Sieg gegen den SV Scheibbs. Mit einem Endstand von 3:1 verstärkte der FC Ertl seine Position an der Tabellenspitze und begeisterte die heimischen Fans mit einer beeindruckenden Leistung, gekrönt durch ein spektakuläres Tor in den letzten Minuten des Spiels.

Früher Rückstand und starke Reaktion

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams zeigten sofort ihre Angriffsabsichten. Schon in der zweiten Minute gab es eine gefährliche Annäherung durch die Scheibbser, die knapp am Tor vorbeiging. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren und suchten ihrerseits nach Chancen. Trotz einer frühen Dominanz des FC Ertl, waren es die Gäste, die in der 15. Minute durch Jakob Resl in Führung gingen, nachdem dieser eine Ecke mit einem präzisen Kopfball verwertete. Die Fans von SV Scheibbs feierten dieses erste Tor ausgelassen.

Im Gesamten Scheibbs bis jetzt bissiger. Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Der FC Ertl zeigte sich unbeeindruckt vom Rückstand und kämpfte energisch um den Ausgleich. Dieser kam in der 43. Minute durch einen Penalty von Florian Oberforster, der nach einer brillanten Einzelleistung den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieses Tor unmittelbar vor der Halbzeitpause sorgte für neuen Schwung und eine optimistische Stimmung unter den Ertler Anhängern.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Nach der Pause nahm die Intensität des Spiels weiter zu. Beide Mannschaften spielten entschlossen, doch es war der FC Ertl, der in der 54. Minute durch Stanislav Klobasa die Führung eroberte. Nach einem harten Schuss konnte der Torhüter der Scheibbser den Ball nicht festhalten, und Klobasa nutzte den Abpraller zu seinem Vorteil.

Stangenschuss Scheibbs! Glück im Unglück beim Glück für Ertl (57.)! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Trotz mehrerer Wechsel und einiger hochkarätiger Chancen für beide Seiten, konnte der SV Scheibbs den Ausgleich nicht erzielen. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 89. Minute, als Dominik Hinterbichler mit einem spektakulären Fernschuss das 3:1 für den FC Ertl erzielte, was zu euphorischen Szenen unter den Fans führte. Einige Anhänger stürmten sogar das Spielfeld in ihrer Freude über das entscheidende Tor, das den Sieg endgültig sicherte.

Das Spiel endete nach einer sechsminütigen Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für den FC Ertl. Die Leistung der Mannschaft und insbesondere die des herausragenden Torhüters wurden von den Fans lautstark gefeiert. Mit diesem Sieg übernimmt der FC Ertl die Tabellenspitze und zeigt, dass sie ein ernsthafter Anwärter auf den Aufstieg sind.

Ertlfans stürmen den Platz sowas hat es in der 2. Klasse noch nie gegeben! Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Der FC Ertl demonstrierte in diesem Match nicht nur fußballerisches Können, sondern auch eine starke Teamgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu performen. Mit Blick auf die verbleibenden Spiele der Saison können die Fans hoffnungsvoll sein, dass ihr Team den Aufstieg erreichen wird.

2. Klasse Ybbstal/AV: Ertl : Scheibbs - 3:1 (1:1)

89 Dominik Hinterbichler 3:1

54 Stanislav Klobasa 2:1

43 Florian Oberforster 1:1

15 Jakob Resl 0:1

