FC Sonntagberg triumphiert klar mit 3:0 gegen ÖTSU Steinakirchen

Im Duell der 24. Runde in der 2. Klasse Ybbstal/AV lieferten sich der FC Sonntagberg und ÖTSU Steinakirchen ein kampfbetontes Match, das die Heimmannschaft klar für sich entschied. Mit einer beeindruckenden Teamleistung und effektiven Chancenverwertung sicherte sich der FC Sonntagberg einen verdienten 3:0 Sieg gegen die Gäste aus Steinakirchen.

Frühe Führung und kontrollierte Offensive

Der Auftakt des Spiels war von großer Spannung geprägt. Schon in der 1. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel an, das aufgrund von Personalmangel bei den Gästen verspätet begann. Der FC Sonntagberg zeigte sich von Beginn an sehr aktiv und setzte die Gäste unter Druck. Diese Taktik zahlte sich bereits in der 17. Minute aus, als Peter Bohus mit einem präzisen Schuss die Heimmannschaft in Führung brachte. Der Jubel auf den Rängen war groß, denn dieser frühe Treffer gab den Sonntagbergern sichtlich Selbstvertrauen.

Weiterhin dominierte der FC Sonntagberg das Spielgeschehen und konnte in der 35. Minute durch Dan Marginean auf 2:0 erhöhen. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite und einer flachen Hereingabe stand Marginean richtig und vollendete gekonnt.

Ausgeglichenes Spiel aber mit einer sehr effizienten Heimmanschaft! der Nationaltrainer, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Steinakirchen taten sich schwer, effektive Gegenangriffe zu lancieren, und waren oft nur in der Defensive gefordert.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Steinakirchner etwas entschlossener aus der Kabine, konnten aber keine klaren Chancen herausarbeiten. Der FC Sonntagberg verwaltete das Ergebnis geschickt und setzte durch gezielte Konter immer wieder gefährliche Akzente. In der 62. Minute sorgte schließlich erneut Peter Bohus für die Vorentscheidung. Nach einem perfekt getimten Pass durch die Mitte lief er allein auf den Torwart zu und ließ diesem mit einem scharfen Schuss ins Eck keine Chance. Mit diesem Treffer zum 3:0 sicherte sich der FC Sonntagberg endgültig die Oberhand über das Spiel.

Die Gäste versuchten zwar, in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik zu betreiben, fanden jedoch keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Sonntagberger. Trotz einiger hektischer Momente und harter Zweikämpfe blieb es beim 3:0 für die Heimmannschaft. Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne zusätzliche Nachspielzeit.

Der FC Sonntagberg zeigte eine starke Teamleistung und konnte durch effizientes Zusammenspiel und taktische Disziplin den Sieg klar machen. ÖTSU Steinakirchen hingegen muss die Niederlage schnell verarbeiten und sich auf die nächsten Spiele konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Mit diesem Sieg festigt der FC Sonntagberg seine Position in der Tabelle und blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

2. Klasse Ybbstal/AV: Sonntagberg : Steinakir. - 3:0 (2:0)

62 Peter Bohus 3:0

35 Dan Marginean 2:0

17 Peter Bohus 1:0

