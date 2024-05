Spannung pur: Der FC Göstling/Ybbs ringt den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg nieder

Spielberichte

In einem atemberaubenden Duell der 24. Runde in der 2. Klasse Ybbstal/AV setzte sich der FC Göstling/Ybbs knapp mit 3:2 gegen den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg durch. Vor allem Tamas Priskin spielte eine Schlüsselrolle mit einem Hattrick für die Göstlinger, während das Spiel durch seine Dramatik und Spannung bis zum Schlusspfiff die Zuschauer fesselte.

Eröffnungstreffer und erste Halbzeit

Der Beginn des Spiels war geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams, doch die erste große Aufregung ließ nicht lange auf sich warten. Tamas Priskin, der spätere Held des Spieltags, eröffnete den Torreigen in der 20. Minute mit einem eiskalt verwandelten Schuss, der die Heimmannschaft 1:0 in Führung brachte.

Gzuz mit der nächsten Topparade, nach einem platzierten Abschluss von Tonka. De Ridder, Ticker-Reporter

Der Treffer entstand nach einem intensiven Angriff und einem vorangegangenen vergebenen Versuch von Moritz Roseneder, welcher alleine vor dem Tor scheiterte. Gresten-Reinsberg schien daraufhin aufgewacht zu sein, doch der FC Göstling/Ybbs ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und dramatische Wendungen

Die Gäste aus Gresten-Reinsberg kamen entschlossen aus der Kabine und glichen das Spiel in der 49. Minute durch Jonas Frühwald aus. Dieser zauberte nach dem Seitenwechsel einen spektakulären Treffer, was das Momentum scheinbar auf die Seite der Gäste brachte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Tomas Bednar drehte das Spiel in der 66. Minute komplett, als er nach großartiger Vorarbeit die Führung zum 2:1 erzielte.

Da ist das Ding! Bednar mit seinem 38. Saisontreffer zum 1:2. Überragende Vorarbeit vom Wagner-Express! De Ridder, Ticker-Reporter

Die Göstlinger, angefeuert von der Heimkulisse, zeigten jedoch Charakter und kämpften sich zurück. Tamas Priskin bewies erneut seine Klasse, indem er innerhalb von nur einer Minute, von der 72. zur 73. Minute, mit zwei Toren das Spiel wendete. Zunächst glich er per Elfmeter zum 2:2 aus, um dann kurz darauf mit einem kraftvollen Schuss das 3:2 zu erzielen. Diese schnelle Doppelschlag zeigte die Entschlossenheit und den Kampfgeist des FC Göstling/Ybbs.

Gzuz erneut mit einer Topparade. Im Gegenzug kommt es zu einem mehr als fragwürdigen Elfmeterpfiff nach einem ganz normalen Kopfballduell. De Ridder, Ticker-Reporter

Trotz einer gelb-roten Karte für Moritz Roseneder in der 83. Minute, was die Göstlinger in Unterzahl brachte, verteidigten sie den Vorsprung mit Händen und Füßen bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem dramatischen 3:2-Sieg für den FC Göstling/Ybbs, welches die Zuschauer bis zum letzten Moment in Atem hielt.

Mit diesem Ergebnis stärkt der FC Göstling/Ybbs seine Position in der Tabelle und lässt seine Fans von weiteren Erfolgen in dieser Saison träumen. Ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird, vor allem wegen der heroischen Leistung von Tamas Priskin, dessen Hattrick den entscheidenden Unterschied machte.

2. Klasse Ybbstal/AV: Göstling : SC Gresten - 3:2 (1:0)

75 Tamas Priskin 3:2

72 Tamas Priskin 2:2

66 Tomas Bednar 1:2

49 Jonas Frühwald 1:1

20 Tamas Priskin 1:0

