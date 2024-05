Union Wolfsbach triumphiert in spannender Partie gegen SV Gaflenz mit 3:2

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 02:07

In einer aufregenden Begegnung der 2. Klasse Ybbstal/AV konnte die Union Wolfsbach einen knappen 3:2-Sieg gegen den SV Gaflenz erringen. Das Spiel, das von vielen Wendungen und intensiven Momenten geprägt war, endete mit einem Last-Minute-Treffer von Thomas Brunmüller, der die Wolfsbacher zum Sieg führte.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, ging die Union Wolfsbach in Führung. In der 2. Minute erzielte Thomas Brunmüller das 1:0 für die Gastgeber, nachdem er die Abwehr der Gaflenzer geschickt überwand und den Ball im Netz versenkte. Die frühe Führung gab den Wolfsbachern zunächst Auftrieb und sie versuchten, den Druck aufrechtzuerhalten.

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. In der 33. Minute gelang es Simon Rettensteiner, den Ausgleich für den SV Gaflenz zu erzielen. Rettensteiner nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Union Wolfsbach und netzte souverän zum 1:1 ein. Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, setzte Julian Englisch noch einen drauf und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung. Der schnelle Doppelschlag zeigte die Offensivstärke der Gaflenzer und setzte die Heimelf unter Druck.

Comeback und dramatisches Finale

Nach der Halbzeitpause kamen die Wolfsbacher entschlossen aus der Kabine. Sie wollten unbedingt den Ausgleich erzielen und starteten eine Offensive nach der anderen. Der Einsatz sollte sich in der 64. Minute auszahlen, als Hannes Gruber mit einem präzisen Schuss zum 2:2 traf. Die Freude bei den Anhängern der Union Wolfsbach war groß und das Spiel war wieder völlig offen.

In der 76. Minute dann ein Rückschlag für die Gäste: Niclas Schnetzinger vom SV Gaflenz sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Die Gaflenzer waren nun in Unterzahl und die Wolfsbacher witterten ihre Chance, das Spiel für sich zu entscheiden.

Das Spiel wurde immer intensiver und es schien, als würden beide Mannschaften sich mit einem Unentschieden begnügen müssen. Doch in der 90. Minute gelang Thomas Brunmüller der entscheidende Treffer. Mit einem kraftvollen Schuss erzielte er das 3:2 für die Union Wolfsbach und brachte das Stadion zum Jubeln. Dieser Treffer kurz vor Schluss sicherte den Wolfsbachern den Sieg und besiegelte die Niederlage für den SV Gaflenz.

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg für die Union Wolfsbach. Die Gaflenzer zeigten eine starke Leistung, mussten sich jedoch am Ende geschlagen geben. Für die Wolfsbacher war es ein knapper Heimsieg.

2. Klasse Ybbstal/AV: Wolfsbach : SV Gaflenz - 3:2 (1:2)

90 Thomas Brunmüller 3:2

64 Hannes Gruber 2:2

36 Julian Englisch 1:2

33 Simon Rettensteiner 1:1

2 Thomas Brunmüller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.