Der SV Opponitz dominiert: Überzeugender 5:0-Sieg gegen den FC Hollenstein

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:28

Der SV Opponitz zeigte am Freitagabend eine beeindruckende Leistung und besiegte den FC Hollenstein deutlich mit 5:0. Bereits zur Halbzeit führten die Opponitzer mit 3:0 und ließen ihren Gegnern auch in der zweiten Hälfte keine Chance. Tomas Motycka stach besonders hervor und erzielte drei der fünf Treffer für seine Mannschaft. Mit diesem Sieg setzte der Sportverein Opponitz ein klares Zeichen in der 2. Klasse Ybbstal/AV.

Blitzstart der Opponitzer

Von Beginn an machte der SV Opponitz deutlich, dass sie das Spiel dominieren wollten. Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen und die Opponitzer setzten ihren Gegner sofort unter Druck. Nur sechs Minuten später zahlte sich dieser Druck aus: Clemens Kerschbaumer erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer sorgte für Selbstvertrauen und die Opponitzer spielten befreit auf.

Der FC Hollenstein hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurde immer wieder von der aggressiven Spielweise der Opponitzer überrascht. In der 39. Minute war es erneut Tomas Motycka, der seine Klasse unter Beweis stellte und das zweite Tor für den SV Opponitz erzielte. Der FC Hollenstein fand kein Mittel gegen die offensiven Bemühungen der Opponitzer und musste in der 45. Minute einen weiteren Treffer hinnehmen. Dieses Mal war es Josef Dusek, der den Ball im Netz unterbrachte und den Halbzeitstand von 3:0 herstellte.

Motycka führt den SV Opponitz zum Sieg

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Der SV Opponitz dominierte weiterhin das Geschehen und ließ den Gästen keine Gelegenheit, zurück ins Spiel zu finden. In der 55. Minute war es erneut Tomas Motycka, der das vierte Tor für seine Mannschaft erzielte und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Der Fußballclub Hollenstein hatte dem Offensivdrang der Opponitzer nichts entgegenzusetzen und musste sich weiterhin in die Defensive zurückziehen.

Die Opponitzer ließen auch in der Schlussphase nicht nach und suchten weiterhin den Weg nach vorne. In der 80. Minute setzte Tomas Motycka seinen glanzvollen Auftritt mit einem weiteren Treffer fort und erzielte das 5:0. Mit seinem dritten Tor des Abends krönte er seine hervorragende Leistung und machte den Kantersieg des SV Opponitz perfekt.

In den verbleibenden Minuten verwaltete der SV Opponitz das Ergebnis souverän und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Der FC Hollenstein schaffte es nicht mehr, gefährliche Akzente zu setzen, und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 5:0 für die Opponitzer.

Der SV Opponitz zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung und sicherte sich drei Punkte in der 2. Klasse Ybbstal/AV. Besonders Tomas Motycka stach mit seinen drei Treffern hervor und war maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Der FC Hollenstein hingegen muss die klare Niederlage verarbeiten.

2. Klasse Ybbstal/AV: Opponitz : Hollenstein - 5:0 (3:0)

80 Tomas Motycka 5:0

55 Tomas Motycka 4:0

45 Josef Dusek 3:0

39 Tomas Motycka 2:0

7 Clemens Kerschbaumer 1:0

