FC Ertl triumphiert in hitzigem Duell gegen ÖTSU Steinakirchen

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:32

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ertl und der ÖTSU Steinakirchen setzten sich die Gastgeber am Ende knapp mit 2:1 durch. Das Spiel in der 26. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: packende Zweikämpfe, beeindruckende Toraktionen und eine mitreißende Atmosphäre. Die Mannschaft von FC Ertl sicherte sich durch diesen Sieg nicht nur drei Punkte, sondern auch den Meistertitel.

Erste Halbzeit: Schlagabtausch auf Augenhöhe

Die Partie begann mit einer hochmotivierten Heimelf, die von Anfang an das Spielgeschehen dominierte. Bereits in der dritten Minute hatte Stanislav Klobasa die erste große Chance für den Fußballclub Ertl, sein Kopfball ging jedoch knapp über das Tor. Die Gäste aus Steinakirchen ließen sich davon nicht beeindrucken und spielten mutig nach vorne.

Nach einem flachen Eckball verwertet die Nummer 8 Zehetner Fabian überlegt ins lange Eck. Der Stift der Ertler beginnt zu schreiben. gaborkiraly, Ticker-Reporter

Nach einer guten Anfangsphase der Ertler erzielte Fabian Zehetner in der 18. Minute das erste Tor für die Gäste. Nach einem flachen Eckball platzierte Zehetner den Ball geschickt ins lange Eck und brachte die Steinakirchner mit 1:0 in Führung.

Nächste Möglichkeit für Ertl. Schachy Mani mit der Hendlbrust - leitet weiter auf Hochrieser Harry, dieser mit einem scharfen Stangler - Klobasa schaltet zu langsam! gaborkiraly, Ticker-Reporter

Doch die Gastgeber ließen nicht lange auf eine Antwort warten. In der 31. Minute war es Rene Steinparzer, der nach einem starken Stangler von Harry Hochrieser den Ball ins Tor beförderte und den Ausgleich zum 1:1 markierte.

Der FC Ertl blieb auch nach dem Ausgleich weiter am Drücker und erarbeitete sich mehrere gute Chancen, doch die Verteidigung der Gäste hielt stand. Der Spielverlauf war ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, doch bis zur Halbzeitpause sollte kein weiteres Tor mehr fallen.

Zweite Halbzeit: Der FC Ertl holt sich den Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste endete. Bereits in der 49. Minute hatte Klobasa erneut eine große Chance, doch der Steinakirchner Torhüter konnte seinen Schuss parieren. Auch Zsoltan Agh kam in der 56. Minute zu einer guten Gelegenheit, doch auch hier zeigte der Gästekeeper sein Können.

Erneut stark angetragener Angriff der Steinakirchner. Schachy Lukas rutscht weg, die Nr7 der Steinakirchner vergibt. gaborkiraly, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Steinakirchen wurden mit zunehmender Spielzeit stärker und kamen in der 61. Minute zu einer vielversprechenden Gelegenheit, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Der offene Schlagabtausch unter Flutlicht bot den Zuschauern beste Unterhaltung. In der 75. Minute hatte der FC Ertl eine weitere Top-Möglichkeit durch einen Schuss von Oberforster, doch dieser wurde zur Ecke abgefälscht.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 81. Minute, als Stanislav Klobasa mit einem sehenswerten Tor den FC Ertl mit 2:1 in Führung brachte. Die Stimmung im Ertler Fußballtempel kochte über, und auch die Feuerwehr, die nach einer Übung eingetroffen war, feierte ausgelassen mit. Trotz weiterer Angriffsversuche der Steinakirchner in den verbleibenden Minuten konnte der FC Ertl die Führung verteidigen und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Ertl ist Meister! gaborkiraly, Ticker-Reporter

Mit dem Abpfiff in der 91. Minute stand fest, dass der FC Ertl nicht nur das Spiel gewonnen, sondern sich auch den Meistertitel gesichert hatte. Der FC Ertl krönte damit eine starke Saison mit einem verdienten Sieg gegen die Steinakirchner.

2. Klasse Ybbstal/AV: Ertl : Steinakir. - 2:1 (1:1)

81 Stanislav Klobasa 2:1

31 Rene Steinparzer 1:1

19 Fabian Zehetner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.