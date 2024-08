ÖTSU Steinakirchen triumphiert mit 3:0 über ASV Kienberg/G.

Spielberichte

Im ersten Spiel der neuen Saison der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) konnte die ÖTSU Steinakirchen einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den ASV Kienberg/G. feiern. Vor rund 120 Zuschauern zeigte die Österreichische Turn- und Sportunion Steinakirchen eine dominante Leistung und ließ den Gästen aus Kienberg keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 1:0 und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Frühe Führung für die Steinakirchner

Die Partie begann mit einem intensiven Start beider Teams, doch bereits nach wenigen Minuten zeichnete sich die Überlegenheit der ÖTSU Steinakirchen ab. Während der ersten halben Stunde des Spiels gab es nur wenige nennenswerte Aktionen, da sich beide Mannschaften erst einmal finden mussten.

Erst kurz vor der Halbzeit konnten die Steinakirchner den Bann brechen. In der 43. Minute führte ein viel zu kurzer Rückpass auf den Tormann des ASV Kienberg/G. zu einem folgenschweren Fehler. Clemens Heindl, die Nummer 3 der ÖTSU Steinakirchen, reagierte blitzschnell, ging dazwischen, legte den Ball am Torwart vorbei und schob ihn sicher ins Netz. Dieser Treffer war hochverdient und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause..

Heindl und Prüller sichern den Sieg

Die zweite Halbzeit begann eher ruhig, da beide Mannschaften zunächst keine zwingenden Torchancen herausspielen konnten. Der Ball wurde vorwiegend hoch gespielt, und das Spielgeschehen verlagerte sich ins Mittelfeld. Doch ab der 60. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf.

In der 64. Minute konnte die ÖTSU Steinakirchen erneut jubeln. Luca Prüller, die Nummer 9 der Gastgeber, erzielte das 2:0 mit einem präzisen Schuss ins lange Eck, der via Innenstange im Tor landete. Dieser Treffer brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Führung und sorgte für Erleichterung bei den heimischen Fans.

Die Partie wurde nun härter und es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Doch trotz der harten Gangart behielt die ÖTSU Steinakirchen die Kontrolle über das Spiel.

In der 77. Minute fiel schließlich die Entscheidung. Ein Freistoß vom 16er wurde unter der Mauer hindurch geschossen, der Torwart konnte den Ball nur abtropfen lassen, und erneut war Clemens Heindl zur Stelle, um den Abpraller abzustauben und zum 3:0 zu vollenden. Dies war sein zweiter Treffer an diesem Tag und besiegelte den klaren Sieg der Heimmannschaft.

Die letzten Minuten des Spiels brachten keine weiteren Tore mehr, obwohl die Gäste aus Kienberg noch einen Abseitstreffer erzielten, der jedoch vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie nach insgesamt 95 Minuten mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für die ÖTSU Steinakirchen.

Dieser Auftaktsieg in der ersten Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) zeigt, dass die Steinakirchner bestens auf die neue Saison vorbereitet sind und durchaus Ambitionen haben, um in der oberen Tabellenregion mitzuspielen. Die Mannschaft von ASV Kienberg/G. wird hingegen ihre Lehren aus dieser Partie ziehen müssen, um in den kommenden Spielen Zählbares mitzunehmen.

2. Klasse Ybbstal/AV: Steinakir. : Kienberg/G. - 3:0 (1:0)

77 Clemens Heindl 3:0

64 Luca Prüller 2:0

43 Clemens Heindl 1:0

