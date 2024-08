Spektakulärer 7:3-Sieg für Gresten-Reinsberg gegen FC Göstling/Ybbs

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 12:09

Der Sportclub Gresten-Reinsberg feierte einen beeindruckenden 7:3-Sieg gegen den FC Göstling/Ybbs in der 2. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV. Nach einem Halbzeitstand von 1:2 gelang den Hausherren eine furiose Aufholjagd, die von Tomas Bednar und seinen vier Toren angeführt wurde. Die Göstlinger kämpften tapfer, mussten sich aber letztlich, vor gut 120 Zuschauern, der offensiven Übermacht des Gresten-Reinsbergs geschlagen geben.

Frühe Führung für Göstling/Ybbs

Schon früh im Spiel setzten die Gäste aus Göstling ein Zeichen. In der 8. Minute gelang Tamas Priskin, aus einem Freistoß, das erste Tor des Abends, das die Göstlinger mit 1:0 in Führung brachte. Gresten-Reinsberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und reagierte in der 20. Minute durch Tomas Bednar, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Doch die erste Halbzeit blieb turbulent. In der 35. Minute sah Michael Haselsteiner vom FC Göstling/Ybbs die Rote Karte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Trotz dieser Schwächung gelang es den Göstlingern, kurz vor der Pause durch ein weiteres Tor von Tamas Priskin in der 42. Minute erneut in Führung zu gehen. Der Halbzeitstand lautete somit 1:2 aus Sicht der Gastgeber.

Aufholjagd und Bednar-Festspiele in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause zeigte Gresten-Reinsberg eine beeindruckende Reaktion. In der 53. Minute stellte Tomas Bednar den Ausgleich zum 2:2 her. Nur zwei Minuten später brachte Thomas Wagner die Gastgeber erstmals in Führung, indem er das 3:2 erzielte. Dies sollte der Beginn einer dominanten Phase für den Sportclub Gresten-Reinsberg sein. In der 58. Minute erhöhte Tomas Bednar erneut auf 4:2, und nur fünf Minuten später war es wieder Bednar, der mit seinem vierten Treffer des Abends das 5:2 markierte.

Die Defensive der Göstlinger hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen und Gresten-Reinsberg nutzte dies gnadenlos aus. In der 66. Minute gelang Tomas Bednar sogar noch sein fünftes Tor, das den Spielstand auf 6:2 erhöhte. Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch, und in der 81. Minute war es Lukas Tonka, der das Tor zum 7:2 erzielte. Trotz des klaren Rückstands gaben sich die Göstlinger nicht auf und konnten in der 86. Minute, per Elfmeter, durch Tamas Priskin, der seinen dritten Treffer des Abends erzielte, auf 7:3 verkürzen. Dies war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, und kurz darauf endete das Spiel mit einem verdienten 7:3-Sieg für den Sportclub Gresten-Reinsberg.

Der deutliche Sieg von Gresten-Reinsberg war nicht nur ein Ergebnis ihrer starken Offensivleistung, sondern auch eine beeindruckende Demonstration ihres Teamgeistes und ihrer Entschlossenheit, ein Spiel trotz eines Rückstands zu drehen und in einer so dominanten Weise zu beenden.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Gresten : Göstling - 7:3 (1:2)

86 Tamas Priskin 7:3

81 Lukas Tonka 7:2

66 Tomas Bednar 6:2

63 Tomas Bednar 5:2

58 Tomas Bednar 4:2

55 Thomas Wagner 3:2

53 Tomas Bednar 2:2

42 Tamas Priskin 1:2

20 Tomas Bednar 1:1

8 Tamas Priskin 0:1

