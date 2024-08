SV Scheibbs siegt in Hollenstein klar mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 12:23

Der SV Scheibbs konnte sich in der zweiten Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) deutlich gegen den FC Hollenstein durchsetzen. Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg zeigten die Gäste, vor etwa 130 Zuschauern, ihre Überlegenheit und ließen den Hollensteinern kaum eine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Sportverein Scheibbs den Grundstein für den Erfolg und ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach.

Ein stürmischer Beginn der Scheibbser

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor durch den SV Scheibbs. Bereits in der 12. Minute eröffnete Timo Gamsjäger das Torfestival, als er nach einem schnellen Angriff den Ball im Netz des FC Hollenstein unterbrachte. Die Hollensteiner wirkten sichtlich geschockt und hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Nur elf Minuten später, in der 23. Minute, konnte Patrick Taschl nachlegen und erhöhte auf 0:2 für die Scheibbser. Der frühe Rückstand machte es für den Fußballclub Hollenstein schwierig, den Anschluss zu finden.

Der Druck der Gäste hielt weiter an und in der 25. Minute war es erneut Laurenz Lasselsberger, der den Vorsprung weiter ausbaute. Mit seinem Treffer zum 0:3 schien das Spiel bereits in dieser frühen Phase entschieden. Der FC Hollenstein versuchte, sich gegen die Dominanz der Scheibbser zu wehren und wurde in der 30. Minute belohnt. Livius Perger konnte nach einer gut getimten Flanke per Kopf den Ehrentreffer für die Hollensteiner erzielen und den Spielstand auf 1:3 verkürzen. Kurz vor der Halbzeit konnte Torhüter Nico Johannes Huber einen Strafstoß entschärfen, dadurch hielt er die Chancen für sein Team zumindest noch aufrecht.

Die endgültige Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

In der 66. Minute schlug Patrick Taschl erneut zu und erzielte mit seinem zweiten Tor des Tages das 1:4. Der FC Hollenstein konnte nichts mehr entgegensetzen und musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Laurenz Lasselsberger setzte mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 1:5. Damit krönte der SV Scheibbs seine herausragende Leistung in diesem Spiel.

Mit diesem deutlichen Sieg untermauerte der Sportverein Scheibbs seine Ambitionen in der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Hollenstein hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und in den kommenden Spielen mehr Stabilität und Durchschlagskraft entwickeln.

2. Klasse Ybbstal/AV: Hollenstein : Scheibbs - 1:5 (1:3)

84 Laurenz Lasselsberger 1:5

66 Patrick Taschl 1:4

30 Livius Perger 1:3

25 Laurenz Lasselsberger 0:3

23 Patrick Taschl 0:2

12 Timo Gamsjäger 0:1

