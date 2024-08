Torfestival in Neuhofen: Union SAR Neuhofen macht gegen FC Hollenstein halbes Dutzend voll

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 11:04

Im Aufeinandertreffen zwischen Union SAR Neuhofen und FC Hollenstein zeigte sich die Heimmannschaft in absoluter Höchstform. Vor etwa 250 Zuschauern dominierten die Neuhofener das Geschehen und ließen den Gästen aus Hollenstein keine Chance. Am Ende stand ein beeindruckendes 6:0 auf der Anzeigetafel.

Union Neuhofen mit frühem Doppelschlag

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 17. Minute gelang Christoph Höllmüller der erste Treffer für die Union Neuhofen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Hollensteiner keine Chance und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 23. Minute, legte Florian Stöger nach. Auch er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und erhöhte auf 2:0.

Die Hollensteiner versuchten, sich von den frühen Gegentoren zu erholen, fanden aber kaum ins Spiel. Die Neuhofener hingegen setzten ihr druckvolles Spiel fort und kontrollierten Ball und Gegner nach Belieben. Trotz einiger Bemühungen der Gäste blieb es beim Halbzeitstand von 2:0, da die Union Neuhofen in der Defensive sicher stand und wenig zuließen.

Offensivpower der Neuhofener in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Die Neuhofener kamen hochmotiviert aus der Kabine und erhöhten bereits in der 47. Minute auf 3:0. Erneut war es Florian Stöger, der den Ball im Netz unterbrachte und damit seinen Doppelpack perfekt machte. Die Dominanz der Union Neuhofen war erdrückend, während der FC Hollenstein kaum Entlastungsangriffe verzeichnen konnte.

In der 57. Minute setzte Matthias Palmetshofer den nächsten Nadelstich. Mit einem guten Abschluss erhöhte er auf 4:0 und ließ den Gästen endgültig keine Hoffnung mehr auf eine mögliche Aufholjagd. Die Neuhofener spielten sich regelrecht in einen Rausch und ließen dem Fußballclub Hollenstein keine Verschnaufpause.

Vitalij Ivanovics Maruska setzte in der 72. Minute noch einen drauf und sorgte mit seinem Treffer zum 5:0 für die endgültige Entscheidung. Die Fans der Union Neuhofen waren hoch zufrieden und feierten ihre Mannschaft ausgelassen. Der Torreigen war jedoch noch nicht beendet. In der 86. Minute krönte Nicolae Imbre seine starke Leistung mit dem Tor zum 6:0-Endstand.

Der Schlusspfiff ertönte und besiegelte den deutlichen Erfolg der Union SAR Neuhofen. Mit diesem eindrucksvollen Sieg setzen die Neuhofener ein klares Zeichen in der 2. Klasse Ybbstal/AV und untermauern ihre Ambitionen für die laufende Saison.

2. Klasse Ybbstal/AV: Neuhofen : Hollenstein - 6:0 (2:0)

86 Nicolae Imbre 6:0

72 Vitalij Ivanovics Maruska 5:0

57 Matthias Palmetshofer 4:0

47 Florian Stöger 3:0

23 Florian Stöger 2:0

17 Christoph Höllmüller 1:0



