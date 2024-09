SV Opponitz gewinnt in spannendem Duell gegen Union Wolfsbach

Spielberichte

Der SV Opponitz setzte sich in einem packenden Spiel der 3. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) mit 4:3 gegen die Union Wolfsbach durch. Vor knapp 120 Zuschauern präsentierten sich die Opponitzer kämpferisch und belohnten sich am Ende mit drei wichtigen Punkten. Bereits in der ersten Halbzeit fielen drei Tore, doch erst in den letzten Minuten sollte sich das Drama des Spiels komplett entfalten.

Furioser Beginn der Opponitzer

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach 14 Minuten durften die Fans des Sportvereins Opponitz jubeln, als Ashkan Jalalian zum 1:0 traf. Die frühe Führung gab den Hausherren Auftrieb, und sie blieben weiter offensiv ausgerichtet. In der 30. Minute war es erneut Ashkan Jalalian, der den Ball im Netz unterbrachte und das 2:0 für den SV Opponitz markierte. Die Wolfsbacher schienen von der Aggressivität und Zielstrebigkeit der Opponitzer am falschen Fuß erwischt.

Doch die Gäste aus Wolfsbach gaben sich nicht so leicht geschlagen. Nur eine Minute später, in der 31. Minute, verkürzte Julian Schuller auf 2:1. Das Tor ließ die Union Wolfsbach wieder hoffen, und die Spannung im Spiel war greifbar. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.

Spannung und Dramatik in der Schlussphase

Nach der Pause zeigten beide Mannschaften, dass sie unbedingt den Sieg wollten. Die Opponitzer agierten weiterhin druckvoll und wurden in der 60. Minute dafür belohnt. Ashkan Jalalian, der bereits zweimal getroffen hatte, verwandelte einen Strafstoß zum 3:1. Das schien zunächst die Vorentscheidung zu sein.

Doch die Hausherren waren noch nicht zufrieden. In der 76. Minute erhöhte Harald Rössler auf 4:1, somit dachte jeder das Spiel sei entschieden. Doch die Partie sollte noch eine dramatische Wendung nehmen. Die Union Wolfsbach kämpfte weiter und konnte in der 83. Minute durch Matthias Mayrhofer auf 4:2 verkürzen. Die Spannung war zurück, und die letzten Minuten des Spiels wurden nervenaufreibend.

Der SV Opponitz musste in der 84. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Peter Scharnreitner nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl kämpften die Opponitzer verbissen, doch die Wolfsbacher witterten ihre Chance. In der 95. Minute gelang Jonas Hilmbauer, per Elfmeter, der Anschlusstreffer zum 4:3. Doch dieser kam zu spät. Kurze Zeit später ertönte schon der Schlusspfiff.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen, umkämpften 4:3-Sieg für den SV Opponitz, der sich mit dieser Leistung wichtige Punkte sicherte.

Es war ein spannendes und torreiches Spiel, das den Fans beider Lager einiges bot. Der SV Opponitz zeigte sich offensiv stark und sicherte sich den Sieg durch eine kämpferische Mannschaftsleistung, während die Union Wolfsbach bis zur letzten Minute alles gab und für Spannung sorgte.

2. Klasse Ybbstal/AV: Opponitz : Wolfsbach - 4:3 (2:1)

95 Jonas Hilmbauer 4:3

83 Matthias Mayrhofer 4:2

76 Harald Rössler 4:1

60 Ashkan Jalalian 3:1

31 Julian Schuller 2:1

30 Ashkan Jalalian 2:0

14 Ashkan Jalalian 1:0

