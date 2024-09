ÖTSU Steinakirchen gewinnt deutlich bei Union Wolfsbach mit 6:2

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) setzte sich die ÖTSU Steinakirchen, vor gut 110 Zuschauern, am Ende deutlich mit 6:2 gegen die Union Wolfsbach durch. Obwohl die Gastgeber kurzzeitig Hoffnung schöpften, dominierten die Gäste das Spiel und konnten sich letztlich klar durchsetzen. Die Partie hielt von Beginn an zahlreiche spannende Momente bereit und endete mit einem überzeugenden Sieg für die Steinakirchner.

Frühe Führung für Steinakirchen

Die Begegnung begann intensiv, und bereits in der 15. Minute gelang Moritz Dammerer der Führungstreffer für die Gäste. Die ÖTSU Steinakirchen setzte die Union Wolfsbach früh unter Druck und belohnte sich mit dem ersten Tor des Spiels. Nur kurze Zeit später, in der 27. Minute, erhöhte Damian Bogacz auf 2:0 für die Steinakirchner. Die Wolfsbacher zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften weiter um jeden Ball.

In der 40. Minute gelang Jonas Hilmbauer, aus einem Elfmeter, der Anschlusstreffer zum 1:2, was die Hoffnung bei der Union Wolfsbach noch einmal aufflammen ließ. Mit diesem knappen Ergebnis gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Steinakirchen zieht davon

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Clemens Heindl traf in der 51. Minute zum 3:1 für die ÖTSU Steinakirchen. Die Wolfsbacher bemühten sich um eine Antwort, konnten jedoch die Defensive der Steinakirchner nicht überwinden. In der 58. Minute war es erneut Clemens Heindl, der per Strafstoß das 4:1 erzielte und damit den Vorsprung weiter ausbaute.

Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 61. Minute traf Damian Bogacz zum zweiten Mal an diesem Abend und erhöhte auf 5:1 für die Steinakirchner. Damit schien das Spiel entschieden, doch die Union Wolfsbach gab sich nicht auf und versuchte, zumindest noch ein Tor zu erzielen.

Späte Tore besiegeln das Ergebnis

In der 72. Minute war es schließlich Damian Bogacz, der für die Gäste zum 1:6 traf und damit den letzten Treffer für Steinakirchen erzielte. Auch die Gastgeber hatten noch was zu bieten. In der 83. Minute traf Jonas Hilmbauer zum zweiten Mal und machte den Anschlusstreffer für die Heimischen. Einige Minuten später endete das Spiel mit 2:6.

Mit diesem deutlichen Sieg bestätigten die Gäste ihre gute Form und nahmen verdient die drei Punkte mit nach Hause. Die Union Wolfsbach hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und im nächsten Spiel versuchen, wieder Punkte zu sammeln.

