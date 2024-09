Gresten-Reinsberg gewinnt deutlich mit 4:0 beim SV Gaflenz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 13:23

In einem weitgehend einseitigen Match setzte sich der Sportclub Gresten-Reinsberg souverän mit 4:0 gegen den SV Gaflenz durch. Die Gäste dominierten, vor rund 90 Zuschauern, von Beginn an und ließen den Gaflenzern keine Chance. Schon zur Halbzeit führte Gresten-Reinsberg mit 3:0, bevor sie in der zweiten Hälfte das Endergebnis festsetzten. Mit diesem Sieg sicherte sich Gresten-Reinsberg in der 4. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) drei wichtige Punkte.

Frühe Führung für Gresten-Reinsberg

Das Spiel startete mit einem Paukenschlag für den Sportclub Gresten-Reinsberg. Bereits in der 7. Minute gelang Patrik Carnota der Führungstreffer zum 1:0. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Torwart des Sportvereins Gaflenz keine Chance und setzte ein erstes Ausrufezeichen für die Gäste. Die frühe Führung spielte Gresten-Reinsberg in die Karten, und sie blieben auch weiterhin am Drücker.

Nur elf Minuten später legten die Gäste nach. Thomas Wagner war es, der in der 18. Minute, per Elfmeter, auf 2:0 erhöhte. Der SV Gaflenz fand in dieser Phase des Spiels kaum Mittel gegen die druckvollen Angriffe von Gresten-Reinsberg und musste sich defensiv orientieren.

Die Überlegenheit der Gäste setzte sich fort, und in der 30. Minute war es erneut soweit. Tomas Bednar schloss einen schnellen Angriff erfolgreich ab und markierte das 3:0 für Gresten-Reinsberg. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Gaflenzer waren sichtlich geschockt und hatten Mühe, ihre Defensive zu stabilisieren.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte versuchte der SV Gaflenz, das Blatt zu wenden und offensiv mehr Akzente zu setzen. Doch die Abwehr von Gresten-Reinsberg stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Stattdessen waren es erneut die Gäste, die jubeln durften. In der 63. Minute stellte Jonas Frühwald den Endstand her. Mit einem präzisen Freistoß ins Eck ließ er dem Torhüter der Gaflenzer keine Abwehrmöglichkeit und erzielte das 4:0.

Nach diesem vierten Treffer war die Luft endgültig raus, und die Partie plätscherte dem Ende entgegen. Der SV Gaflenz war um Schadensbegrenzung bemüht, während Gresten-Reinsberg die verbleibende Zeit nutzte, um das Spiel ruhig zu Ende zu bringen. Die Gäste zeigten eine starke Mannschaftsleistung und ließen nichts mehr anbrennen.

Nach gut 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Gresten-Reinsberg durfte sich über einen verdienten Auswärtssieg freuen. Mit diesem Erfolg untermauerten sie ihre Ambitionen in der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) und setzten ein deutliches Zeichen. Der SV Gaflenz hingegen muss die bittere Niederlage schnell verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz : SC Gresten - 0:4 (0:3)

63 Jonas Frühwald 0:4

30 Tomas Bednar 0:3

18 Thomas Wagner 0:2

7 Patrik Carnota 0:1

