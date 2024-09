Union Neuhofen siegt mit 5:1 über SV Opponitz

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:35

In einem packenden Duell der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) setzte sich die Union Neuhofen deutlich mit 5:1 gegen den SV Opponitz durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte richtig Fahrt auf. Die zirka 150 Zuschauer wurden Zeugen einer beeindruckenden Leistung der Neuhofener, die in den letzten 45 Minuten fünf Tore erzielten und den Sportverein Opponitz klar in die Schranken wiesen.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams versuchten früh Druck aufzubauen. Die erste Chance für die Union Neuhofen ergab sich nach nur sechs Minuten durch einen Freistoß, der jedoch weit über das Tor ging. Kurz darauf, in der 12. Minute, brachte Manfred Gürtler einen Ball zur Mitte, jedoch fand dieser Pass keinen Abnehmer.

Die Neuhofener erarbeiteten sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen. In der 28. Minute verhinderte die Stange nach einem Kopfball von Steiner das 1:0 für die Hausherren. Auch eine Ecke in der 40. Minute endete mit einem Schuss von Steiner, der jedoch direkt auf den Torhüter der Opponitzer abgegeben wurde. Die beste Chance vor der Pause hatte Mate Kantor, dessen Schuss in der 42. Minute knapp über das Tor ging. Trotz der zahlreichen Gelegenheiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. In der 55. Minute eröffnete Nicolae Imbre den Torreigen für die Union Neuhofen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später verwandelte Mate Kantor einen Elfmeter eiskalt zum 2:0, nachdem Manfred Gürtler im Strafraum gefoult worden war.

Der Druck der Neuhofener ließ nicht nach, und in der 71. Minute gelang Manfred Gürtler nach einem tollen Solo das 3:0. Die Opponitzer versuchten zu antworten, doch eine Großchance in der 70. Minute ging knapp daneben. Trotzdem gelang Thorben Eckebrecht in der 75. Minute das 3:1 nach einem Gestocher im Strafraum, wodurch kurz Hoffnung aufkeimte.

Die Freude der Opponitzer währte jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten später stellte Manfred Gürtler mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern in die Ecke seinen Doppelpack sicher und erhöhte auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Alnd Aziz in der 88. Minute, als er nach einem gut herausgespielten Angriff zum 5:1-Endstand traf.

In der Schlussminute hatte der SV Opponitz noch eine Riesenchance, doch ein Neuhofner warf sich in den Schuss und rettete auf der Linie. Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 92 Minuten und die Union Neuhofen konnte einen verdienten 5:1-Sieg feiern.

Die zweite Halbzeit dieser Partie zeigte eine beeindruckende Offensivleistung der Neuhofener, die es verstanden, ihre Chancen konsequent zu nutzen und damit den SV Opponitz klar zu besiegen. Für die Opponitzer bleibt die Erkenntnis, dass eine starke zweite Halbzeit der Union Neuhofen den Unterschied machte.

2. Klasse Ybbstal/AV: Neuhofen : Opponitz - 5:1 (0:0)

88 Alnd Aziz 5:1

77 Manfred Gürtler 4:1

75 Thorben Eckebrecht 3:1

71 Manfred Gürtler 3:0

59 Mate Kantor 2:0

55 Nicolae Imbre 1:0

