ASKÖ Lunz/See gewinnt deutlich mit 5:1 gegen FC Hollenstein

Details Sonntag, 22. September 2024 13:39

In einem torreichen Duell der 2. Klasse Ybbstal/AV setzte sich der ASKÖ Lunz/See am Samstag, vor gut 150 Zuschauern, deutlich mit 5:1 gegen den FC Hollenstein durch. Besonders hervorzuheben ist dabei die hervorragende Leistung von Adrian Tomasz Moszyk, der gleich dreimal traf und damit einen entscheidenden Beitrag zum Sieg seines Teams leistete. Die Partie begann ausgeglichen, doch nach und nach dominierten die Gastgeber das Geschehen und feierten am Ende einen verdienten Erfolg.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Die Partie begann ohne großes Abtasten, und bereits in der 22. Minute gelang dem ASKÖ Lunz/See der Führungstreffer. Adrian Tomasz Moszyk setzte sich gekonnt durch und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Doch der FC Hollenstein zeigte sich unbeeindruckt und schlug nur wenige Minuten später zurück. In der 35. Minute glich David Suhajda, der diesmal für die Gäste traf, zum 1:1 aus.

Der Ausgleich sollte jedoch nicht lange Bestand haben. Direkt im Anschluss, ebenfalls in der 35. Minute, gelang abermals Adrian Tomasz Moszyk das 2:1 für den Arbeitersportklub Österreich Lunz/See. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause. Die Zuschauer erwarteten eine spannende zweite Hälfte, in der beide Teams auf ihre Chancen lauerten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel weiter an Fahrt auf, und der ASKÖ Lunz/See zeigte sich entschlossen, den Vorsprung auszubauen. In der 54. Minute erhöhte Mathias Leitner auf 3:1, was für eine gewisse Beruhigung auf Seiten der Gastgeber sorgte. Der Fußballclub Hollenstein versuchte zwar, zurück ins Spiel zu finden, doch die Bemühungen wurden von einer soliden Defensive des ASKÖ Lunz/See immer wieder vereitelt.

In der 68. Minute war es erneut Adrian Tomasz Moszyk, der einen weiteren Treffer für den ASKÖ Lunz/See erzielte und das 4:1 markierte. Damit war das Spiel endgültig entschieden. Doch die Gastgeber hatten noch nicht genug. In der 71. Minute setzte Raphael Wutzl den Schlusspunkt und stellte mit seinem Treffer zum 5:1 den Endstand her.

Mit diesem deutlichen Sieg festigte der ASKÖ Lunz/See seine Position in der Tabelle und zeigte eindrucksvoll, dass man in dieser Saison mit ihnen rechnen muss. Der FC Hollenstein hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen wieder Punkte holen.

2. Klasse Ybbstal/AV: Lunz/See : Hollenstein - 5:1 (2:1)

71 Raphael Wutzl 5:1

68 Adrian Tomasz Moszyk 4:1

54 Mathias Leitner 3:1

35 Adrian Tomasz Moszyk 2:1

35 David Suhajda 1:1

22 Adrian Tomasz Moszyk 1:0

