Spannendes Duell zwischen SV Gaflenz und ASV Kienberg/G. endet 3:4

Details Montag, 23. September 2024 19:29

In einem packenden Spiel der 6. Runde in der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) sicherte sich der ASV Kienberg/G. einen knappen 4:3-Sieg gegen den SV Gaflenz. Nach einer besseren ersten Halbzeit der Gäste kämpften sich die Gaflenzer in der zweiten Hälfte zurück ins Spiel, mussten sich jedoch letztlich geschlagen geben. Das Spiel bot den zirka 100 Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit insgesamt sieben Toren und dramatischen Wendungen.

Früher Rückstand für den SV Gaflenz

Bereits in der sechsten Spielminute ging der ASV Kienberg/G. in Führung. Alban Dulazeka nutzte eine Unachtsamkeit der Gaflenzer Defensive und erzielte das 0:1. Die frühe Führung gab den Gästen Auftrieb, und sie übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 39. Minute erhöhte Vojtech Suchanek auf 0:2 für den ASV Kienberg/G.. Der Allgemeine Sportverein Kienberg/G. nutzte seine Chancen effizient und ließ dem Sportverein Gaflenz in der ersten Halbzeit kaum Raum zur Entfaltung. Die Gaflenzer hatten Schwierigkeiten, ihre Offensivaktionen in Tore umzumünzen und fanden kein Durchkommen gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste.

Aufholjagd des SV Gaflenz

Nach der Halbzeitpause blieb der ASV Kienberg/G. weiterhin gefährlich und baute seine Führung in der 57. Minute erneut durch Vojtech Suchanek auf 0:3 aus. Er traf aus einem Elfmeter und es schien, als sei das Spiel bereits entschieden, doch der SV Gaflenz zeigte Moral und kämpfte sich eindrucksvoll zurück.

Josef Dusek erzielte in der 63. Minute das 1:3 und weckte neue Hoffnungen bei den Gaflenzern. Nur vier Minuten später war es Julian Englisch, der mit einem schnellen Doppelschlag in der 67. und 68. Minute den Ausgleich zum 3:3 schaffte. Die Fans des Sportvereins Gaflenz waren außer sich vor Freude, und die Partie schien auf einmal wieder völlig offen zu sein.

Doch die Euphorie der Gaflenzer währte nicht lange. In der 71. Minute stellte David Lengauer mit seinem Treffer zum 3:4 die erneute Führung für den ASV Kienberg/G. her. Diese Führung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand, obwohl die Gaflenzer weiterhin alles versuchten, um noch einmal zurückzukommen.

Am Ende blieb es beim knappen 4:3 für den ASV Kienberg/G., der sich somit wichtige drei Punkte sichern konnte. Trotz der Niederlage zeigten die Gaflenzer eine beeindruckende Moral und bewiesen, dass sie auch nach einem deutlichen Rückstand nicht aufgeben.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz : Kienberg/G. - 3:4 (0:2)

71 David Lengauer 3:4

68 Julian Englisch 3:3

67 Julian Englisch 2:3

63 Josef Dusek 1:3

57 Vojtech Suchanek 0:3

39 Vojtech Suchanek 0:2

6 Alban Dulazeka 0:1

