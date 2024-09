Überzeugender Heimsieg: ÖTSU Steinakirchen besiegt Union Neuhofen mit 4:1

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 08:39

In einem attraktiven und torreichen Spiel der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) triumphierte die ÖTSU Steinakirchen, vor knapp 200 Zusachauern, über Union Neuhofen mit einem klaren 4:1-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit wurden die Weichen auf Sieg gestellt, als die Steinakirchner drei Tore erzielten. Union Neuhofen konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und fügten am Ende noch ein weiteres Tor durch ein unglückliches Eigentor hinzu.

Früher Führungstreffer und schneller Ausgleich

Die Partie startete vielversprechend für die ÖTSU Steinakirchen. Bereits in der 15. Minute erzielte Damian Bogacz den Führungstreffer zum 1:0. Der Jubel der Heimfans war kaum verhallt, als Union Neuhofen nur fünf Minuten später den Ausgleich schaffte. Mate Kantor war der Torschütze, der den Spielstand auf 1:1 stellte. Diese frühe Phase des Spiels zeigte bereits, dass beide Mannschaften gewillt waren, offensiv zu agieren und die Zuschauer zu unterhalten.

Doch die Steinakirchner zeigten sich wenig beeindruckt vom schnellen Ausgleich der Gäste. In der 36. Minute war es Clemens Heindl, der mit seinem Treffer zum 2:1 die erneute Führung für die Heimmannschaft besorgte. Noch vor der Halbzeitpause konnte die ÖTSU Steinakirchen ihre Führung weiter ausbauen. Luca Prüller stellte in der 43. Minute mit einem weiteren Tor den Halbzeitstand von 3:1 her. Die ersten 45 Minuten endeten somit mit einer komfortablen Führung für die Gastgeber.

Zweite Halbzeit: Eigentor besiegelt das Schicksal der Gäste

Mit Beginn der zweiten Halbzeit ging das Spiel ebenso engagiert weiter, wie es in der ersten Hälfte aufgehört hatte. Beide Mannschaften starteten mit viel Elan und versuchten, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch es waren die Gastgeber, die erneut das Glück auf ihrer Seite hatten.

In der 60. Minute ereignete sich ein unglücklicher Moment für Union Neuhofen, als Matthias Palmetshofer ein Eigentor unterlief. Damit erhöhten die Steinakirchner auf 4:1, was letztlich den Endstand markieren sollte. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams fiel kein weiteres Tor mehr. Die Spieler von Union Neuhofen kämpften weiterhin tapfer, doch das unglückliche Eigentor hatte ihre Moral merklich beeinträchtigt.

In der 79. Minute gab es noch einen Freistoß, der jedoch nicht verwandelt werden konnte. Dies tat der guten Stimmung im Stadion keinen Abbruch, da der Sieg der ÖTSU Steinakirchen bereits gesichert war.

In den letzten Spielminuten der Partie gab es keine ereignisreichen Szenen mehr. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie offiziell mit einem 4:1-Erfolg für die ÖTSU Steinakirchen. Die Freude war groß nach diesem klaren Heimsieg im Spitzenspiel der Runde.

2. Klasse Ybbstal/AV: Steinakir. : Neuhofen - 4:1 (3:1)

60 Eigentor durch Matthias Palmetshofer 4:1

43 Luca Prüller 3:1

36 Clemens Heindl 2:1

20 Mate Kantor 1:1

15 Damian Bogacz 1:0

