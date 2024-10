Offensivfeuerwerk in Strengberg: FCU Strengberg siegt klar gegen ASV Kienberg/G.

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 13:58

In der 8. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ) traf der FCU Strengberg zu Hause auf den ASV Kienberg/G. und zeigte von Anfang an, dass sie ihre Heimstärke ausspielen wollen. Mit einem souveränen 5:2-Sieg, vor zirka 70 Zuschauern, sicherten sich die Strengberger nicht nur die drei Punkte, sondern auch den zweiten Heimerfolg in dieser Saison. Während die Gäste aus Kienberg sich zwar kämpferisch zeigten, konnten sie dem druckvollen Spiel der Gastgeber nicht standhalten und mussten sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Frühe Führung durch Strengberg

Der FCU Strengberg legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 15. Minute in Führung. Marcel Schöffmann, der an diesem Tag in Bestform war, erzielte das 1:0 und setzte damit frühzeitig ein Zeichen. Nur drei Minuten später legte Lukas Lettner mit einem weiteren Treffer nach und baute die Führung auf 2:0 aus. Diese Tore zeigten bereits zu diesem Zeitpunkt die klare Dominanz der Strengberger, die ihre Gäste aus Kienberg frühzeitig unter Druck setzten.

Die Kienberger, die nach diesen frühen Gegentreffern sichtlich bemüht waren, die Ordnung in der Abwehr wiederherzustellen, fanden zunächst kein Mittel gegen die spielstarken Hausherren. Trotz einiger Offensivbemühungen gelang es ihnen nicht, den Anschlusstreffer vor der Halbzeitpause zu erzielen. Der Halbzeitstand von 2:0 spiegelte die Überlegenheit der Gastgeber wider, die mit einer komfortablen Führung in die Kabine gingen.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte der FCU Strengberg seinen offensiven Kurs fort. In der 54. Minute sorgte Daniel Mayer mit einem sehenswerten Treffer für das 3:0 und damit für eine Vorentscheidung. Doch der ASV Kienberg/G. ließ sich nicht unterkriegen und erzielte in der 57. Minute durch David Lengauer das 3:1. Dieser Treffer gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd.

Jedoch ließen die Strengberger keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen und stellten nur fünf Minuten später durch Szabolcs Ferenc Farkas den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Mit dem 4:1 in der 62. Minute war der Wille der Gäste gebrochen. Eric Masek gelang zwar in der 66. Minute der erneute Anschlusstreffer zum 4:2, doch Marcel Schöffmann machte mit seinem zweiten Tor des Tages in der 86. Minute den verdienten 5:2-Endstand perfekt.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte der FCU Strengberg seine Position in der Tabelle und sendete ein starkes Signal an die Konkurrenz. Die Kienberger hingegen müssen ihre Strategie überdenken, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Ybbstal/AV: Strengberg : Kienberg/G. - 5:2 (2:0)

86 Marcel Schöffmann 5:2

66 Eric Masek 4:2

62 Szabolcs Ferenc Farkas 4:1

57 David Lengauer 3:1

54 Daniel Mayer 3:0

18 Lukas Lettner 2:0

15 Marcel Schöffmann 1:0

