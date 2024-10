St. Peter/Au II siegt eindrucksvoll gegen den FC Hollenstein

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 16:47

Ein torreiches Spiel, vor rund 120 Zuschauern, endete mit einem klaren 6:0-Sieg für St. Peter/Au II gegen den FC Hollenstein in der 8. Runde der 2. Klasse Ybbstal/AV (NÖ). Die Gäste dominierten die Partie von Anfang an und ließen den Hollensteinern kaum Raum zur Entfaltung. Angeführt von einem überragenden Fabian Hirtenlehner, der insgesamt drei Treffer erzielte, präsentierte sich St. Peter/Au II in bester Spiellaune und sicherte sich damit einen deutlichen Auswärtserfolg.

Starke erste Halbzeit der Gäste

Zu Beginn der Begegnung war die Spannung auf beiden Seiten spürbar, doch es dauerte nicht lange, bis St. Peter/Au II die Kontrolle über das Spiel übernahm. In der 32. Minute brachte Maximilian Strasser die Gäste in Führung. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart der Hollensteiner keine Chance und markierte das 0:1. Die Hollensteiner bemühten sich, ins Spiel zu finden, blieben jedoch oft in der gut organisierten Abwehr von St. Peter/Au II hängen.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Elias Martin Zach auf 0:2. Ein gut gespielter Angriff führte zu seinem Tor, das die Zuversicht der Hollensteiner weiter schwinden ließ. Mit diesem Stand gingen die Teams in die Pause, und es zeichnete sich bereits ab, dass es für die Gastgeber schwer werden würde, das Spiel noch zu drehen.

Dominanz von St. Peter/Au II in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte St. Peter/Au II seine Offensivbemühungen unvermindert fort. In der 61. Minute erzielte, der kurz zuvor eingewechselte, Fabian Hirtenlehner das 0:3 und stellte damit seine Torjägerqualitäten erneut unter Beweis. Der FC Hollenstein fand kein Mittel gegen die angriffslustigen Gäste, die weiterhin den Druck aufrechterhielten.

Nur vier Minuten später, in der 65. Minute, war es Benedikt Aichberger, der die Führung auf 0:4 ausbaute. Der FC Hollenstein wirkte zu diesem Zeitpunkt zunehmend entmutigt, während St. Peter/Au II seine Dominanz demonstrierte. Fabian Hirtenlehner traf erneut in der 73. Minute zum 0:5, und damit war die Vorentscheidung gefallen. Der FC Hollenstein konnte nichts mehr entgegensetzen und musste schließlich in der 88. Minute den nächsten Gegentreffer durch Hirtenlehner hinnehmen, der das 0:6 besiegelte und seinen Hattrick perfekt machte.

Mit diesem deutlichen Ergebnis unterstrich St. Peter/Au II seine Stärke und zeigte, dass mit ihnen in der laufenden Saison zu rechnen ist. Die Hollensteiner hingegen müssen sich auf die nächsten Spiele konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

2. Klasse Ybbstal/AV: Hollenstein : St. Peter/Au II - 0:6 (0:2)

88 Fabian Hirtenlehner 0:6

73 Fabian Hirtenlehner 0:5

65 Benedikt Aichberger 0:4

61 Fabian Hirtenlehner 0:3

45 Elias Martin Zach 0:2

32 Maximilian Strasser 0:1

