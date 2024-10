Demontage in Opponitz: ÖTSU Steinakirchen feiert einen 7:0-Kantersieg

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 16:52

Der SV Opponitz hatte einen schweren Stand gegen die dominanten Gäste von ÖTSU Steinakirchen, die das Spiel von Beginn an beherrschten und mit einem klaren 7:0-Sieg ihre Klasse demonstrierten. Bereits in der Anfangsphase setzten die Steinakirchner ein Zeichen, als Alexander Gruber in der ersten Minute das erste Tor erzielte. Im Laufe der Partie erhöhten Damian Bogacz und seine Teamkollegen, vor zirka 80 Zuschauern, kontinuierlich den Druck und das Ergebnis. Die Gastgeber fanden kaum Mittel, um den Angriffen der ÖTSU Steinakirchen etwas entgegenzusetzen, und mussten letztlich eine bittere Niederlage einstecken.

Steinakirchen übernimmt die Kontrolle

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Steinakirchen. Bereits in der ersten Minute nutzte Alexander Gruber die Unsicherheiten in der Opponitzer Abwehr und erzielte das frühe 0:1. Der SV Opponitz war noch nicht richtig im Spiel angekommen, da erhöhte Steinakirchen in der sechsten Minute durch ein unglückliches Eigentor von Harald Rössler auf 0:2. Die Opponitzer versuchten, ins Spiel zurückzufinden, blieben jedoch weitgehend chancenlos. Steinakirchen dominierte das Spielgeschehen und erarbeitete sich zahlreiche Gelegenheiten.

Eine erste Annäherung an das Tor der Gäste gelang dem SV Opponitz in der 20. Minute, als ein Schuss nur das Außennetz traf. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeit markierte Damian Bogacz mit einem weiteren Treffer das 0:3, womit die Steinakirchner mit einer komfortablen Führung in die Pause gingen.

Opponitz unter Druck – Bogacz und Co. nicht zu stoppen

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Überlegenheit der ÖTSU Steinakirchen fort. In der 47. Minute beförderte Thomas Haselsteiner den Ball ins eigene Tor und erhöhte auf 0:4. Der SV Opponitz mühte sich weiter, blieb aber weitgehend wirkungslos, während Steinakirchen weiterhin das Spiel diktierte.

Alexander Gruber baute mit seinem Treffer in der 66. Minute die Führung weiter aus, bevor Damian Bogacz in der 78. und 81. Minute mit zwei weiteren Treffern seinen Hattrick komplettierte und den Endstand von 0:7 besiegelte. Der Sportverein Opponitz konnte dem Tempo und der Präzision der Gäste nicht viel entgegensetzen, trotz vereinzelter Offensivversuche, die jedoch keinen Erfolg brachten.

Mit dem Schlusspfiff endete eine Partie, die von der Dominanz der ÖTSU Steinakirchen geprägt war. Die Steinakirchner untermauerten mit diesem Sieg ihre Rolle als Tabellenführer und ließen den SV Opponitz ohne Punkte zurück.

2. Klasse Ybbstal/AV: Opponitz : Steinakir. - 0:7 (0:3)

81 Damian Bogacz 0:7

78 Damian Bogacz 0:6

66 Alexander Gruber 0:5

47 Eigentor durch Thomas Haselsteiner 0:4

45 Damian Bogacz 0:3

6 Eigentor durch Harald Rössler 0:2

1 Alexander Gruber 0:1

