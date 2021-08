Drei Punkte gegen Strengberg: Hollenstein holt ersten Saisonsieg

Details Montag, 23. August 2021 05:49

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 90 Zuschauer wollten das Spiel zwischen Hollenstein und Strengberg mitverfolgen und sahen einen Sieg der Gastgeber. Erfolglos ging der Auswärtstermin des FCU Strengberg beim FC Hollenstein über die Bühne. Strengberg verlor das Match mit 2:4.

Daniel Bruckner brachte den FCU Strengberg schon in der 13. Minute mit einem Freistoß-Treffer in Front. David Buder nutzte die Chance für Hollenstein und beförderte in der 38. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Buder feiert Doppelpack

Manuel Steinkasserer beförderte das Leder zum 2:1 des FC Hollenstein in die Maschen (50.). Doch die Gäste ließen nicht locker und Kevin Krauss traf zum 2:2 zugunsten von Strengberg (58.). Sieben Minuten später ging Hollenstein durch den zweiten Treffer von Buder erneut in Führung. Für das 4:2 des Gastgebers zeichnete Daniel Kucerka verantwortlich (68.), der damit für die Vorentscheidung sorgte. Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC Hollenstein gegen den FCU Strengberg die volle Ausbeute ein.

Für den FC Hollenstein steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies.

Strengberg rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – FCU Strengberg, 4:2 (1:1)

13 Daniel Bruckner 0:1

38 David Buder 1:1

50 Manuel Steinkasserer 2:1

58 Kevin Krauss 2:2

65 David Buder 3:2

68 Daniel Kucerka 4:2

