Aschbach bringt Vorsprung nicht über die Zeit: Lunz/See erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 07. November 2021 03:14

2. Klasse Ybbstal/AV: Im Spiel des ASKÖ Lunz/See gegen die SU Raika Aschbach gab es vor rund 60 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die SU Aschbach erwies sich gegen Lunz/See als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ASKÖ Lunz/See und Aschbach ohne Torerfolg in die Kabinen. Lunz/See ging durch einen Elfer-Treffer von Thomas Helmel in der 55. Minute in Führung. Roland Caprnka war es, der in der 70. Minute das Spielgerät im Tor der Gastgeber unterbrachte. Dass der ASKÖ Lunz/See in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Sebastian Jagersberger, der in der 73. Minute zur Stelle war. Für das 2:2 der SU Raika Aschbach zeichnete Filip Popovic verantwortlich (80.). Kai Zarl brachte den Gästen nach 85 Minuten sogar die 3:2-Führung. Aschbachs Daniel Grubhofer sah nach 87 Minuten Gelb-Rot. Die SU Aschbach schaffte es somit nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (91.) traf Damian Misan zum Ausgleich für Lunz/See. Letztlich gingen der ASKÖ Lunz/See und Aschbach mit jeweils einem Punkt auseinander.

Turbulente Schlussphase ohne Sieger

Bei Lunz/See präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Der ASKÖ Lunz/See belegt mit 24 Punkten den dritten Tabellenplatz. Lunz/See verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim ASKÖ Lunz/See. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Die SU Raika Aschbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die SU Aschbach machte in der Tabelle keinen Boden gut und steht nun auf Platz neun. Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Aschbach derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief die SU Raika Aschbach konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Lunz/See stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim FC Hollenstein vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die SU Aschbach den SV Raika Scheibbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASKÖ Lunz/See – SU Raika Aschbach, 3:3 (0:0)

55 Thomas Helmel 1:0

70 Roland Caprnka 1:1

73 Sebastian Jagersberger 2:1

80 Filip Popovic 2:2

85 Kai Zarl 2:3

91 Damian Misan 3:3

