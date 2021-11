Kienberg/G. nimmt bei Strengberg drei Punkte mit

Details Montag, 08. November 2021 03:24

2. Klasse Ybbstal/AV. Für Strengberg gab es in der Heimpartie gegen Kienberg/G, an deren Ende vor rund 40 Fans eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASV Kienberg/G. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für das erste Tor sorgte Pawel Radoslaw Matuszak. In der 31. Minute traf der Spieler des ASV Kienberg/G. vom Elfmeterpunkt aus ins Schwarze. Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Das 1:1 des FCU Strengberg bejubelte Thomas Fehringer (49.). Kienberg/G. traf etwas später zum 2:1 (57.). Der ASV Kienberg/G. erzielte in Person von Käfer in der 72. Minute das 3:1. Kienbergs Markus Nadler musste nach 81 Minuten mit Gelb-Roter Karte das Feld verlassen. Matuszak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Kienberg/G. (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für den ASV Kienberg/G. Man hatte sich gegen Strengberg durchgesetzt.

Kienberg setzt sich von Strengberg ab

Der FCU Strengberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Sorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. In dieser Saison sammelte Strengberg bisher vier Siege und kassierte acht Niederlagen. Kienberg/G. hat die Krise des FCU Strengberg verschärft. Strengberg musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der ASV Kienberg/G. holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Kienberg/G. blieb mit diesem Erfolg auf dem siebten Platz. Die bisherige Spielzeit des ASV Kienberg/G. ist weiter von Erfolg gekrönt. Kienberg/G. verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Nächster Prüfstein für den FCU Strengberg ist der SV Gaflenz auf gegnerischer Anlage (Samstag, 14:00). Der ASV Kienberg/G. misst sich zur selben Zeit mit dem FC Sonntagberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – ASV Kienberg/G, 1:4 (0:1)

31 Pawel Radoslaw Matuszak 0:1

49 Thomas Fehringer 1:1

57 Matthias Kaefer 1:2

72 Matthias Kaefer 1:3

90 Pawel Radoslaw Matuszak 1:4

