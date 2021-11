Aus Langweiler wird Spektakel: Sonntagberg besiegt Kienberg/G.

Details Sonntag, 14. November 2021 03:04

2. Klasse Ybbstal/AV: Sonntagberg errang am Samstag vor rund 50 Fans einen 4:2-Sieg über Kienberg/G. Der FC Sonntagberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das erste Tor sorgte Rafal Kamionka. In der 46. Minute traf der Spieler von Sonntagberg ins Schwarze. Furkan Bora schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (49.). Attila Beszterczei schraubte das Ergebnis in der 56. Minute mit dem 3:0 für den FC Sonntagberg in die Höhe. Einige Zeit später verkürzte der ASV Kienberg/G. durch einen Strafstoß von Matthias Käfer auf 1:3 (85.). Manuel Schachinger war zur Stelle und markierte das 2:3 der Heimmannschaft (90.). Kurz darauf traf Tamas Nagy in der Nachspielzeit für Sonntagberg (94.). Zum Schluss feierte der FC Sonntagberg einen dreifachen Punktgewinn gegen Kienberg/G.

Spannende Schlussphase brachte Auswärtssieg

Der ASV Kienberg/G. rangiert mit 19 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Kienberg/G. momentan auf dem Konto.

Nach 13 absolvierten Spielen stockte Sonntagberg sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Der FC Sonntagberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit sieben Begegnungen hat Sonntagberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der ASV Kienberg/G. ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der Sportunion Wolfsbach. Der FC Sonntagberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 13.03.2022 den FC Ertl.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASV Kienberg/G. – FC Sonntagberg, 2:4 (0:0)

46 Rafal Kamionka 0:1

49 Furkan Bora 0:2

56 Attila Beszterczei 0:3

85 Matthias Kaefer 1:3

90 Manuel Schachinger 2:3

94 Tamas Nagy 2:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!