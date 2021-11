Gresten-Reinsberg holt Dreier: Doppelschlag von Wagner trifft Göstling hart

Details Sonntag, 14. November 2021 03:09

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg errang am Samstag vor rund 70 Besuchern einen 3:2-Sieg über den FC Göstling/Ybbs. Die Ausgangslage sprach für Gresten-Reinsberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mateusz Szczur sein Team in der 49. Minute per Strafstoß. Für das erste Tor des SC Gresten war Julian Teufl verantwortlich, der in der 58. Minute das 1:1 besorgte. Florian Heim machte in der 60. Minute das 2:1 von Göstling perfekt. Eine starke Leistung zeigte Thomas Wagner, der sich mit einem Doppelpack für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg beim Trainer empfahl (70./79., EM). Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war der FC Göstling/Ybbs vor heimischer Kulisse mit 2:3 geschlagen.

Wagner wird zum Helden

56 Gegentreffer haben die Gastgeber mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ybbstal/AV. Den Kampf um die Punkte geht Göstling in der Rückrunde von der 13. Position an. In dieser Saison sammelte der FC Göstling/Ybbs bisher drei Siege und kassierte elf Niederlagen. Göstling bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Gresten-Reinsberg holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Gäste müssen den Kampf um Punkte in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Der SC Gresten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg wieder in der Erfolgsspur.

Der FC Göstling/Ybbs verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 beim SCU Ybbsitz wieder gefordert. Am Samstag empfängt Gresten-Reinsberg Ybbsitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Göstling/Ybbs – SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, 2:3 (0:0)

49 Mateusz Szczur 1:0

58 Julian Teufl 1:1

60 Florian Heim 2:1

70 Thomas Wagner 2:2

79 Thomas Wagner 2:3

