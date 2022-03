Kantersieg gegen Opponitz: Ybbsitz auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 13. März 2022 01:45

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwas mehr als 100 Zuschauer kamen zum Heimspiel des SCU Ybbsitz gegen den SV Opponitz. Ybbsitz erteilte Opponitz eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den SCU Ybbsitz. An der Favoritenstellung ließ Ybbsitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Opponitz einen Sieg davon. Das Hinspiel gegen Opponitz hatte der SCU Ybbsitz für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Schon zu Beginn war klar wer das Kommando inne hatte. Wilhelm Bramauer trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Front. Zoran Milutinovic schoss die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 für Ybbsitz über die Linie (21.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Ybbsitz marschiert vorne weg

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. Der dritte Streich des SCU Ybbsitz war Elias Huber vorbehalten (49.). In der 75. Minute legte Felix Wodicka zum 4:0 zugunsten des Tabellenführers nach. Kurz vor Schluss ertönte der zweite Elfmeterpfiff. Michael Berger besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für das Heimteam (89.). Am Ende kam Ybbsitz gegen den SV Opponitz zu einem verdienten Sieg.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SCU Ybbsitz in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit nur neun Gegentoren hat Ybbsitz die beste Defensive der 2. Klasse Ybbstal/AV. Die Saisonbilanz des SCU Ybbsitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte Ybbsitz lediglich eine Niederlage ein. Die letzten Resultate des SCU Ybbsitz konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Niederlage belegt Opponitz weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte des SV Opponitz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Während Ybbsitz am kommenden Sonntag den FC Göstling/Ybbs empfängt, bekommt es Opponitz am selben Tag mit dem ASV Kienberg/G. zu tun.

2. Klasse Ybbstal/AV: SCU Ybbsitz – SV Opponitz, 5:0 (2:0)

15 Wilhelm Bramauer 1:0

21 Zoran Milutinovic 2:0

49 Elias Huber 3:0

75 Felix Wodicka 4:0

89 Michael Berger 5:0