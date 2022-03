Jubel über späten Sieg dank Hammerl! Ferschnitz siegt bei Kienberg/G.

Details Montag, 21. März 2022 01:09

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 120 Zuschauer wollten das Nachtragsspiel der 12. Runde beobachten. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ASV Kienberg/G. und dem USV Ferschnitz, die mit 1:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Schon nach vier Minuten rettete der Pfosten für Kienberg/G., doch Ferschnitz geriet in der siebten Minute in Rückstand, als David Eder das schnelle 1:0 für Kienberg/G. erzielte. Nach 16 Minuten hatten die Gäste die nächste Chance zum Torerfolg, doch Kevin Hammerl verfehlte das Ziel nur knapp. Auch die Gastgeber hätten ihr Torkonto weiter erhöhen können, aber auch hier wollte der Ball nicht nochmal ins Tor. Weitere Tore gab es also bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des ASV Kienberg/G. in die Kabine.

Hammerl wird zum Matchwinner

Für das erste Tor des USV Intersport Winninger Ferschnitz war Martin Berger verantwortlich, der in der 51. Minute das 1:1 besorgte. Danach konnte sich Gäste-Keeper Markus Kaltenbrunner das ein oder andere Mal auszeichnen. Kevin Hammerl wurde dann zum Helden des Spiels, als er den Gast mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Schließlich strich der USV Ferschnitz die Optimalausbeute gegen Kienberg/G. ein.

Acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der ASV Kienberg/G. momentan auf dem Konto. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Saison von Ferschnitz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

Der USV Intersport Winninger Ferschnitz setzte sich mit diesem Sieg von Kienberg/G. ab und nimmt nun mit 28 Punkten den vierten Rang ein, während der ASV Kienberg/G. weiterhin 25 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Kienberg/G. zum FC Göstling/Ybbs, zeitgleich empfängt der USV Ferschnitz den SV Raika Scheibbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASV Kienberg/G. – USV Intersport Winninger Ferschnitz, 1:2 (1:0)

7 David Eder 1:0

51 Martin Berger 1:1

90 Kevin Hammerl 1:2