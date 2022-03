Drei Punkte bei Wolfsbach: SU Aschbach baut Serie aus

Details Samstag, 26. März 2022 01:05

2. Klasse Ybbstal/AV: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 18. Runde nach Wolfsbach. Durch ein 3:1 holte sich die SU Aschbach drei Punkte bei der Union Wolfsbach. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte Aschbach keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Zwar hatten die Gäste zu Beginn einige Möglichkeiten, doch den Treffer machten die Heimischen. Wolfsbach ging durch David Badinsky in der 13. Minute in Führung. Roland Caprnka versenkte den Ball aber dann doch mit einem sehenswerten Freistoß in der 24. Minute im Netz der Heimmannschaft und stellte auf 1:1. Vor dem Seitenwechsel sorgte Igor Miseje mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Sportunion Wolfsbach. Die SU Raika Aschbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mit dem 3:1 sicherte Miseje den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (62.) vom Elfmeterpunkt aus. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte die SU Aschbach gegen die Union Wolfsbach.

Spiel gedreht

Mit 50 Gegentreffern hat Wolfsbach schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, die Sportunion Wolfsbach musste durchschnittlich 3,12 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Aschbach – die Union Wolfsbach bleibt weiter unten drin. Wolfsbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Sportunion Wolfsbach wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Bei der SU Raika Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Die SU Aschbach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Aschbach derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die SU Raika Aschbach zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist die Union Wolfsbach zum FC Hollenstein, zeitgleich empfängt die SU Aschbach den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: Sportunion Wolfsbach – SU Raika Aschbach, 1:3 (1:2)

62 Igor Miseje 1:3

43 Igor Miseje 1:2

24 Roland Caprnka 1:1

13 David Badinsky 1:0