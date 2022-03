Torfestival zwischen Sonntagberg und Hollenstein

Details Sonntag, 27. März 2022 00:22

2. Klasse Ybbstal/AV: Sonntagberg drehte einen 1:2-Pausenrückstand und kam am Ende vor rund 90 Zuschauern zu einem deutlichen 6:3-Erfolg gegen Hollenstein. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der FC Sonntagberg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatten die Gastgeber mit 3:2 gesiegt.

Die Führung des FC Hollenstein stellte Manuel Steinkasserer (4.) sicher. Der Angreifer traf vor 90 Zuschauern zum 1:0. Doch der Gast musste kurz darauf den Treffer von Attila Beszterczei zum 1:1 hinnehmen (14.). Andreas Forstenlechner schoss für Hollenstein in der 39. Minute das zweite Tor. Ein Tor auf Seiten des FC Hollenstein machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In den zweiten 45 Minuten kam es zum offenen Schlagabtausch. In der 47. Minute war Beszterczei mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Ali Cinar versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz von Hollenstein und stellte auf 3:2. Patrick Dautinger markierte nach 50 Minuten das 4:2 für die Gastgeber. Das 3:4 des FC Hollenstein bejubelte Daniel Kucerka (53.). Cinar glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Sonntagberg (60./82.). Schließlich strich der FC Sonntagberg die Optimalausbeute gegen Hollenstein ein.

Cinar ist dreimal zur Stelle

Nach 16 absolvierten Spielen stockte Sonntagberg sein Punktekonto bereits auf 32 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der FC Sonntagberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zehn Spiele ist es her, dass Sonntagberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der FC Hollenstein befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Sonntagberg weiter im Abwärtssog. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Hollenstein alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase des FC Hollenstein dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Am nächsten Sonntag reist Sonntagberg zum ASKÖ Lunz/See, zeitgleich empfängt Hollenstein die Sportunion Wolfsbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – FC Hollenstein, 6:3 (1:2)

82 Ali Cinar 6:3

60 Ali Cinar 5:3

53 Daniel Kucerka 4:3

50 Patrick Dautinger 4:2

48 Ali Cinar 3:2

47 Attila Beszterczei 2:2

39 Andreas Forstenlechner 1:2

14 Attila Beszterczei 1:1

4 Manuel Steinkasserer 0:1