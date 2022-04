SV Scheibbs gewinnt Spitzenspiel bei Sonntagberg

Details Samstag, 09. April 2022 01:47

2. Klasse Ybbstal/AV: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Scheibbs vor rund 120 Besuchern mit 2:1 gegen den FC Sonntagberg gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Scheibbs für sich entschieden und einen 1:0-Sieg verbucht.

In der zwölften Minute trafen die Gäste zum ersten Mal durch Timo Gamsjäger ins Schwarze. Furkan Bora nutzte die Chance für Sonntagberg und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach 72 Minuten erzielte der SV Raika Scheibbs die 2:1-Führung und Torschütze Clemens Hörhan drehte jubelnd ab. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der SV Scheibbs gegen den FC Sonntagberg.

Scheibbs überholt Sonntagberg

Die gute Bilanz von Sonntagberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Heimmannschaft bisher neun Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Die Offensive von Scheibbs in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FC Sonntagberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer des SV Raika Scheibbs in dieser Spielzeit zu. Die Saison des SV Scheibbs verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, drei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien ließ Scheibbs zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Mit diesem Sieg zog der SV Raika Scheibbs an Sonntagberg vorbei auf Platz zwei. Der FC Sonntagberg fiel auf die dritte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag reist Sonntagberg zum USV Intersport Winninger Ferschnitz, zeitgleich empfängt der SV Scheibbs die Sportunion Wolfsbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – SV Raika Scheibbs, 1:2 (1:1)

72 Clemens Hoerhan 1:2

22 Furkan Bora 1:1

12 Timo Gamsjaeger 0:1