Ybbsitz mit halbem Dutzend beim FC Ertl

Details Samstag, 16. April 2022 01:23

2. Klasse Ybbstal/AV: Ybbsitz zog Ertl vor etwa 75 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers. An der Favoritenstellung ließ der SCU Ybbsitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen den FC Ertl einen Sieg davon. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Felix Wodicka brachte Ybbsitz nach sechs Minuten die 1:0-Führung. Zoran Milutinovic brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Ligaprimus über die Linie (19.). Der dritte Streich des SCU Ybbsitz war Elias Huber vorbehalten (45+2.). Der Gast gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Ybbsitz baute die Führung aus, indem Milutinovic zwei Treffer nachlegte (50./57.) und somit seinen Dreierpack schnürte. Den Vorsprung des SCU Ybbsitz ließ Jan Plank in der 64. Minute anwachsen. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Ybbsitz bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Sieg Nummer 16 für den Spitzenreiter

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Ertl derzeit nicht. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der FC Ertl momentan auf dem Konto.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SCU Ybbsitz hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der Defensivverbund von Ybbsitz ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst elf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saisonbilanz des SCU Ybbsitz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 16 Siegen und einem Unentschieden büßte Ybbsitz lediglich eine Niederlage ein.

Ertl entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich. Seit fünf Begegnungen hat der SCU Ybbsitz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für den FC Ertl ist der ASV Kienberg/G. auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Ybbsitz misst sich zur selben Zeit mit der SU Raika Aschbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – SCU Ybbsitz, 0:6 (0:3)

64 Jan Plank 0:6

57 Zoran Milutinovic 0:5

50 Zoran Milutinovic 0:4

47 Elias Huber 0:3

19 Zoran Milutinovic 0:2

6 Felix Wodicka 0:1