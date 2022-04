Vier-Tore-Gala – Kienbergs Eder schießt SV Gaflenz ab!

Details Sonntag, 17. April 2022 01:03

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Gaflenz steckte gegen Kienberg/G. vor rund 50 Fans eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ASV Kienberg/G. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht des SV Gaflenz zu Ende gegangen.

David Eder sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (9./27./28.) aus der Perspektive von Kienberg/G. Der Verteidiger führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (32.). Hannes Klinserer schoss die Kugel zum 1:4 für den SV Gaflenz über die Linie (37.). Der tonangebende Stil des ASV Kienberg/G. spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Luboslav Kopal schoss für den SV Gaflenz in der 56. Minute das zweite Tor und verkürzte auf 2:4. Alban Dulazeka baute den Vorsprung von Kienberg/G. in der 69. Minute aus. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 5:2 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Eder der Mann des Tages

Der SV Gaflenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den ASV Kienberg/G. steht der SV Gaflenz mit dem Rücken zur Wand. Die Defensive des SV Gaflenz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 51-mal war dies der Fall. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und fünf Unentschieden sind die Aussichten des Tabellenletzten alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte die Heimmannschaft kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Trotz des Sieges bleibt Kienberg/G. auf Platz sechs. Die Saison des ASV Kienberg/G. verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur sieben Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für Kienberg/G, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SV Gaflenz hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 01.05.2022 gegen den FC Ertl. Der ASV Kienberg/G. hat nächste Woche Ertl zu Gast.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz – ASV Kienberg/G, 2:5 (1:4)

69 Alban Dulazeka 2:5

56 Luboslav Kopal 2:4

37 Hannes Klinserer 1:4

32 David Eder 0:4

28 David Eder 0:3

27 David Eder 0:2

9 David Eder 0:1