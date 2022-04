Doppelpack von Moszyk reicht Lunz/See gegen Opponitz nicht

Details Sonntag, 24. April 2022 01:50

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Opponitz gewann das Samstagsspiel vor rund 75 Fußballfans gegen den ASKÖ Lunz/See mit 4:2. Auf dem Papier ging Opponitz als Favorit ins Spiel gegen Lunz/See – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte beim 1:1-Remis keinen Sieger gefunden.

Adrian Tomasz Moszyk brachte den ASKÖ Lunz/See in der 23. Spielminute in Führung. Tomas Motycka beförderte das Leder zum 1:1 des SV Opponitz in die Maschen (39.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Josef Dusek seine Chance und schoss das 2:1 (42.) für das Heimteam. Opponitz nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Motycka schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Nach 74 Minuten musste Lars Enöckl (Lunz) mit Gelb-Rot früher vom Feld. Philipp Weissensteiner legte in der 82. Minute zum 4:1 für den SV Opponitz nach. Mit dem zweiten Treffer von Moszyk rückte Lunz/See wieder ein wenig an Opponitz heran (84.). Schließlich strich der SV Opponitz die Optimalausbeute gegen den ASKÖ Lunz/See ein.

Opponitz klettert auf Platz acht

Nach diesem Erfolg steht Opponitz auf dem achten Platz der 2. Klasse Ybbstal/AV. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Opponitz ungeschlagen ist.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Opponitz gerät Lunz/See immer weiter in die Bredouille. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem ASKÖ Lunz/See kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Lunz/See nur auf Rang zehn.

Nachdem der SV Opponitz die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Opponitz aktuell den zweiten Rang. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der SV Opponitz zum SV Raika Scheibbs, zeitgleich empfängt der ASKÖ Lunz/See den FC Göstling/Ybbs.

