Ferschnitz besiegt Gresten-Reinsberg souverän

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:02

2. Klasse Ybbstal/AV: Für Gresten-Reinsberg gab es in der Auswärtspartie gegen den USV Ferschnitz vor knapp 70 Besuchern nichts zu holen. Der SC Gresten verlor mit 1:4. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Ferschnitz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg hatte im Hinspiel mit 1:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Die Partie startete ohne viel Abtasten. Kevin Hammerl brachte die Gäste in der ersten Minute ins Hintertreffen. Der USV Intersport Winninger Ferschnitz brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (24.). Lukas Sündhofer ließ sich als Torschütze feiern. Für das 1:2 von Gresten-Reinsberg zeichnete Lukas Faschingleitner kurz vor dem Pausenpfiff verantwortlich (45+1.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Das 3:1 für den USV Ferschnitz stellte wieder Hammerl sicher. In der 58. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der vierte Streich von Ferschnitz war Florian Eder vorbehalten (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem USV Intersport Winninger Ferschnitz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Gresten.

Ferschnitz sichert Platz zwei

Der USV Ferschnitz stabilisiert nach dem Erfolg über den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg die eigene Position im Klassement. Offensiv konnte Ferschnitz in der 2. Klasse Ybbstal/AV kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der USV Intersport Winninger Ferschnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Gresten-Reinsberg holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Der SC Gresten bekleidet mit 27 Zählern Tabellenposition elf. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 40 Zählern befindet sich der USV Ferschnitz voll in der Spur. Die Formkurve von Gresten-Reinsberg dagegen zeigt nach unten.

Kommende Woche tritt Ferschnitz beim SV Opponitz an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt der SC Gresten Heimrecht gegen den FCU Strengberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: USV Intersport Winninger Ferschnitz – SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, 4:1 (2:1)

86 Florian Eder 4:1

58 Kevin Hammerl 3:1

46 Lukas Faschingleitner 2:1

24 Lukas Suendhofer 2:0

1 Kevin Hammerl 1:0