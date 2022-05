Remis dank Ziernwald: Punkteteilung zwischen Gresten-Reinsberg und Strengberg

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:30

2. Klasse Ybbstal/AV: Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg und dem FCU Strengberg vor 111 Zuschauern 2:2. Gresten-Reinsberg erwies sich gegen Strengberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem FCU Strengberg einen knappen 3:2-Sieger.

Patrick Ziernwald nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 57. Minute erzielte der SC Gresten durch Andreas Pöchacker den Ausgleich. Der Gastgeber traf erneut und Elias Frühwald brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (60.). Ziernwald war erneut zur Stelle und markierte das 2:2 von Strengberg (73.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg und der FCU Strengberg die Punkte teilten.

Strengberg kann sich nicht absetzen

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Gresten-Reinsberg liegt nun auf Platz zehn. Der SC Gresten verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Die Leistungssteigerung von Strengberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der FCU Strengberg einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang elf ab. Strengberg belegt mit 32 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat der FCU Strengberg momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Strengberg konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist Gresten-Reinsberg zum FC Sonntagberg, gleichzeitig begrüßt der FCU Strengberg den SV Opponitz auf heimischer Anlage.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FCU Strengberg, 2:2 (0:1)

73 Patrick Ziernwald 2:2

60 Elias Fruehwald 2:1

57 Andreas Poechacker 1:1

25 Patrick Ziernwald 0:1