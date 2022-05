Aschbach bestraft SV Gaflenz in der Schlussphase

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:32

2. Klasse Ybbstal/AV: Am Samstag begrüßte der SV Gaflenz die SU Aschbach. Die Begegnung ging vor rund 80 Fans mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Aschbach hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die SU Raika Aschbach hatte einen klaren 5:2-Sieg gefeiert.

Das 1:0 des SV Gaflenz stellte Julian Englisch sicher (39.). Das 1:1 der SU Aschbach bejubelte Kai Zarl (47.), der per Freistoß traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dass Aschbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Halil Tekcan, der in der 79. Minute zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Igor Miseje für die SU Raika Aschbach (94.). Schlussendlich reklamierte die SU Aschbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SV Gaflenz in die Schranken.

Gaflenz bleibt Schlusslicht

Der SV Gaflenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 15. Rang hielt sich das Heimteam in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zehnte Position inne. Die Abwehrprobleme des SV Gaflenz bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff des SV Gaflenz herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte der SV Gaflenz den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der SV Gaflenz schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Gaflenz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (60). Die SU Raika Aschbach behauptet nach dem Erfolg über den SV Gaflenz den vierten Tabellenplatz. Zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat die SU Aschbach momentan auf dem Konto. Aschbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Während der SV Gaflenz am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim FC Hollenstein gastiert, duelliert sich die SU Raika Aschbach zeitgleich mit dem FC Ertl.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Gaflenz – SU Raika Aschbach, 1:3 (1:1)

94 Igor Miseje 1:3

79 Halil Tekcan 1:2

47 Kai Zarl 1:1

39 Julian Englisch 1:0