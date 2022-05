USV Ferschnitz untermauert gegen Göstling/Ybbs Heimstärke

Details Sonntag, 15. Mai 2022 00:58

2. Klasse Ybbstal/AV: In der Auswärtspartie gegen den USV Ferschnitz ging Göstling vor rund 35 Fans erfolglos mit 2:4 vom Platz. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Ferschnitz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Heimmannschaft war im Hinspiel gegen den FC Göstling/Ybbs in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Nach 32 Minuten rettet der Pfosten die Heimelf vor dem Rückstand. Bastian Weinzierl versenkte die Kugel zum 1:0 (38.). Wer glaubte, Göstling sei geschockt, irrte. Jakob Haidler machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (40.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Lukas Kromoser mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Gäste. Der USV Intersport Winninger Ferschnitz führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 3:1 des USV Ferschnitz zeichnete Kevin Hammerl mit einem Distanzschuss verantwortlich (66.). Kilian Bachler vollendete ebenfalls aus der Ferne zum fünften Tagestreffer in der 75. Spielminute. Mateusz Szczur verkürzte für den FC Göstling/Ybbs später in der 89. Minute per Hand-Elfmeter auf 2:4. Am Ende stand Ferschnitz als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Ferschnitz sichert Platz zwei

Der USV Intersport Winninger Ferschnitz behauptet nach dem Erfolg über Göstling den zweiten Tabellenplatz. Der USV Ferschnitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 64 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ferschnitz. Mit dem Sieg baute der USV Ferschnitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der USV Intersport Winninger Ferschnitz 15 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim FC Göstling/Ybbs klar erkennbar, sodass bereits 74 Gegentreffer hingenommen werden mussten. In der Defensivabteilung von Göstling knirscht es gewaltig, weshalb der FC Göstling/Ybbs weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Göstling alles andere als positiv.

Mit 47 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Ferschnitz eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim FC Göstling/Ybbs nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Sonntag reist der USV Intersport Winninger Ferschnitz zum SCU Ybbsitz, zeitgleich empfängt Göstling den FCU Strengberg.

2. Klasse Ybbstal/AV: USV Intersport Winninger Ferschnitz – FC Göstling/Ybbs, 4:2 (2:1)

89 Mateusz Szczur 4:2

75 Kilian Bachler 4:1

66 Kevin Hammerl 3:1

42 Lukas Kromoser 2:1

40 Jakob Haidler 1:1

38 Bastian Weinzierl 1:0