Hollenstein bleibt gegen Ertl schon wieder ohne Sieg

2. Klasse Ybbstal/AV: Für Hollenstein gab es in der Auswärtspartie gegen Ertl nichts zu holen. Der FC Hollenstein verlor vor rund 80 Fans mit 1:3. Auf dem Papier ging der FC Ertl als Favorit ins Spiel gegen Hollenstein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Ertl die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:1 gesiegt.

Der FC Hollenstein ging vor 80 Zuschauern in Führung. Daniel Kucerka war es, der in der 28. Minute zur Stelle war. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die Gastgeber legten aber nach der Pause einen Zahn zu. Für das 1:1 des FC Ertl zeichnete Manuel Schachermayer verantwortlich (53.). Dino Dedic machte in der 63. Minute das 2:1 der Heimmannschaft perfekt. Paul Lohnecker stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Ertl her (90.). Am Ende stand der FC Ertl als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Zehnter Saisonsieg für Ertl

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von Ertl. Auf heimischem Rasen schnitt der FC Ertl jedenfalls ziemlich schwach ab. Kurz vor Saisonende steht Ertl mit 35 Punkten auf Platz acht. Der FC Ertl verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Ertl in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Hollenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der FC Hollenstein weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Nun musste sich Hollenstein schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der FC Hollenstein entschied kein einziges der letzten Spiele für sich.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der FC Ertl beim ASKÖ Lunz/See, Hollenstein empfängt zeitgleich die SU Raika Aschbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – FC Hollenstein, 3:1 (0:1)

90 Paul Lohnecker 3:1

63 Dino Dedic 2:1

53 Manuel Schachermayer 1:1

28 Daniel Kucerka 0:1