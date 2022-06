Scheibbs gewinnt beim FC Ertl souverän

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:16

2. Klasse Ybbstal/AV: An die 100 Zuschauer kamen nach Ertl zum Spiel der 28. Runde. Für Ertl gab es in der Heimpartie gegen den SV Scheibbs, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Für das erste Tor sorgte Josef Ekker. In der 13. Minute traf der Spieler von Scheibbs ins Schwarze. Das 2:0 durch Timo Gamsjäger ließ die Gäste zum zweiten Mal im Match jubeln (26.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte der SV Scheibbs noch das 3:0 (44.) und wieder war Gamsjäger der jubelnde Torschütze. Nach dem souveränen Auftreten von Scheibbs überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der 49. Minute brachte Paul Lohnecker das Netz für den FC Ertl zum Zappeln. Die Gastgeber wurden deutlich abgehängt, als der SV Raika Scheibbs durch Clemens Hörhan auf 4:1 erhöhte (51.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der SV Scheibbs gegen Ertl.

Tor von Lohnecker bleibt nur ein Ehrentreffer

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des FC Ertl. Auf heimischem Rasen schnitt Ertl jedenfalls ziemlich schwach ab (4-2-7). Kurz vor Saisonende besetzt der FC Ertl mit 38 Punkten den achten Tabellenplatz. Ertl baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Scheibbs hat nach dem souveränen Erfolg über den FC Ertl weiter die dritte Tabellenposition inne. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Raika Scheibbs nur sieben Zähler.

Als Nächstes steht für Ertl eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den USV Intersport Winninger Ferschnitz. Der SV Scheibbs empfängt parallel die SU Raika Aschbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – SV Raika Scheibbs, 1:4 (0:3)

51 Clemens Hoerhan 1:4

49 Paul Lohnecker 1:3

44 Timo Gamsjaeger 0:3

26 Timo Gamsjaeger 0:2

13 Josef Ekker 0:1