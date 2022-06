Göstlings Szczur schnürt Doppelpack gegen Gresten-Reinsberg

Details Montag, 13. Juni 2022 01:01

2. Klasse Ybbstal/AV: Beachtenswerte 500 Zuschauer wollten dieses Spiel sehen. Im Spiel von Gresten-Reinsberg gegen Göstling gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem SC Gresten ein 3:2-Sieger feststand.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jordan Hackl sein Team in der 29. Minute. Mit einem schnellen Doppelpack (39./42.) zum 2:1 schockte Mateusz Szczur den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg und drehte das Spiel. In Minute 41 sah Grestens Julian Teufl die Rote Karte (Foul). In der 45/1. Minute erzielte Florian Heigl das 3:1 für den FC Göstling/Ybbs. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz vor Ultimo war noch Timo Haselreither zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Gresten-Reinsberg verantwortlich (85.). Am Ende punktete Göstling dreifach bei der Heimmannschaft.

Göstling gewinnt Prestige-Duell

Kurz vor Saisonende besetzt der SC Gresten mit 31 Punkten den elften Tabellenplatz. Nun musste sich der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die neun Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gresten-Reinsberg bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Der FC Göstling/Ybbs muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg verbesserte sich Göstling im Klassement auf Platz zwölf. In der Verteidigung des FC Göstling/Ybbs stimmt es ganz und gar nicht: 82 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Göstling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und 19 Pleiten.

Nächster Prüfstein für den SC Gresten ist der SCU Ybbsitz auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der FC Göstling/Ybbs misst sich zur selben Zeit mit dem SV Opponitz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FC Göstling/Ybbs, 2:3 (1:3)

85 Timo Haselreither 2:3

46 Florian Heigl 1:3

42 Mateusz Szczur 1:2

39 Mateusz Szczur 1:1

29 Jordan Hackl 1:0