SV Scheibbs siegt bei Hollenstein

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:21

2. Klasse Ybbstal/AV: Der Gast gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor rund 70 Besuchern mit 6:4 gegen Hollenstein. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Scheibbs hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Scheibbs mit 2:1 gesiegt.

Sebastian Brandl brachte den SV Raika Scheibbs in der neunten Minute nach vorn. In der 21. Minute erzielte Tobias Hager das 1:1 für den FC Hollenstein. Julian Stasny machte in der 28. Minute das 2:1 des SV Scheibbs perfekt. Martin Egger erhöhte für Scheibbs auf 3:1 (34.). Manuel Steinkasserer traf zum 2:3 zugunsten von Hollenstein (38.). Ein Tor auf Seiten des SV Raika Scheibbs machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Die Vorentscheidung führten Stasny (51.) und Patrick Zeilerbauer (53.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Der FC Hollenstein witterte seine Chance und Julian Fürnholzer schoss den Ball zum 3:5 ein (58.). Für klare Verhältnisse sorgte Scheibbs, indem Timo Gamsjäger das 6:3 markierte (61.). Kurz vor Ultimo war noch Michael Mensing zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Hollenstein verantwortlich (87.). Letzten Endes ging der SV Raika Scheibbs im Duell mit dem Gastgeber als Sieger hervor.

Torspektakel zum Saisonabschluss

Der FC Hollenstein ist in der Rückrunde ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Hollenstein bisher ein. Nach allen 28 Spielen findet sich der FC Hollenstein in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Ybbstal/AV vorbereiten. Auch im letzten Spiel ließ die Hintermannschaft von Hollenstein zahlreiche Tore zu und bestätigte damit die schwache Abwehrleistung der gesamten Saison, in der der FC Hollenstein insgesamt 85 Gegentreffer hinnahm. Zum Saisonabschluss weist Hollenstein lediglich sechs Siege vor, denen zwei Remis und 20 Niederlagen gegenüberstehen.

Nach allen 28 Spielen steht der SV Scheibbs auf dem dritten Tabellenplatz. Scheibbs weist mit 16 Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Der SV Raika Scheibbs erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – SV Raika Scheibbs, 4:6 (2:3)

87 Michael Mensing 4:6

61 Timo Gamsjaeger 3:6

58 Julian Fuernholzer 3:5

53 Patrick Zeilerbauer 2:5

51 Julian Stasny 2:4

38 Manuel Steinkasserer 2:3

34 Martin Egger 1:3

28 Julian Stasny 1:2

21 Tobias Hager 1:1

9 Sebastian Brandl 0:1