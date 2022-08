Lunz/See gewinnt hoch bei Strengberg

Details Sonntag, 21. August 2022 03:54

2. Klasse Ybbsthal/AV: Knapp 50 Zuschauer kamen nach Strengberg um sich das Spiel der 2. Runde anzusehen. Der FCU Strengberg kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:4-Pleite.

Die Gäste ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer hier das Kommando hat. Das Heimteam geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Jakob Hudler das schnelle 1:0 für den ASKÖ Lunz/See erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Adrian Tomasz Moszyk den Vorsprung von Lunz/See, nachdem er eine Flanke volley versenkte. Nur eine Minute später rettete der Pfosten für die Heimischen. Pawel Jan Garyga nahm einen Pass durch die Abwehrkette auf, umkurvte den Keeper und vollendete zum dritten Tagestreffer in der 16. Spielminute. Erst nach 34 Minuten konnten auch die Gastgeber erstmals gefährlich werden, doch der Abschluss verfehlte sein Ziel nur knapp. Strengberg rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Spiel schon nach 16 Minuten entschieden

In Minute 54 fand eine tolle Flanke von Matthias Hackl keinen Abnehmer. Nur vier Minuten später trafen auch die Heimischen den Pfosten. Eigentlich war das Schlusslicht schon geschlagen, als Moszyk das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der ASKÖ Lunz/See gegen den FCU Strengberg.

Strengberg liefte in der abgelaufenen Saison mit 32 Punkten auf dem zehnten Rang der Tabelle ein.

Lunz/See schloss die vergangene Spielzeit auf Platz sieben mit 43 Punkten ab. Der Gast hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Der ASKÖ Lunz/See machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder.

2. Klasse Ybbstal/AV: FCU Strengberg – ASKÖ Lunz/See, 0:4 (0:3)

70 Adrian Tomasz Moszyk 0:4

16 Pawel Jan Garyga 0:3

12 Adrian Tomasz Moszyk 0:2

2 Jakob Hudler 0:1