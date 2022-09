Union Wolfsbach verliert nur knapp gegen Sonntagberg

Details Samstag, 03. September 2022 00:59

2. Klasse Ybbstal/AV: Um die 100 Zuschauer kamen in das Waldstadion nach Wolfsbach um das Spiel der Union Wolfsbach gegen den FC Sonntagberg mitzuverfolgen. Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für die Union Wolfsbach gehörig missglückt. Mit 2:3 musste man sich Sonntagberg geschlagen geben.

Patrick Dautinger brachte Wolfsbach schon in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Furkan Bora glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den FC Sonntagberg (46./61.) und erhöhte den Vorsprung sogar auf 3:0. Doch es sollte nochmal spannend werden. Für das 1:3 der Sportunion Wolfsbach zeichnete Gustavo Alejandro Miranda Ibanez verantwortlich (63.). Georg Berndl versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz von Sonntagberg. Nun war das Spiel wieder offen. Doch nachdem die Union Wolfsbach zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog sie sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Gäste bringen den Vorsprung über die Ziellinie

Die Abwehrprobleme des Heimteams bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 6:16 – das Torverhältnis von Wolfsbach spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte die Sportunion Wolfsbach hin.

Der FC Sonntagberg ist nach dem Sieg gegen die Union Wolfsbach vorerst neuer Spitzenreiter der 2. Klasse Ybbstal/AV.

Am kommenden Sonntag tritt Wolfsbach beim ASKÖ Lunz/See an, während Sonntagberg zwei Tage zuvor den ASV Kienberg/G. empfängt.

2. Klasse Ybbstal/AV: Sportunion Wolfsbach – FC Sonntagberg, 2:3 (0:2)

69 Georg Berndl 2:3

63 Gustavo Alejandro Miranda Ibanez 1:3

61 Furkan Bora 0:3

46 Furkan Bora 0:2

10 Patrick Dautinger 0:1