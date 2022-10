Debakel für SV Gaflenz beim FC Sonntagberg

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:17

2. Klasse Ybbstal/AV: Sonntagberg hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Gaflenz vor rund 100 Zuschauern das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für den FC Sonntagberg. An der Favoritenstellung ließ Sonntagberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Gaflenz einen Sieg davon.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Sonntagberg bereits in Front. Jan Knoll markierte schon in der dritten Minute die Führung. Sergiu Cristian Balc schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (36.). Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Knoll für Sonntagberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der 79. Minute legte Markus Stockner zum 4:0 zugunsten des FC Sonntagberg nach. Am Ende kam Sonntagberg gegen den SV Gaflenz zu einem verdienten Sieg.

Sonntagberg marschiert weiter vorne weg

Der FC Sonntagberg mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. An Sonntagberg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Ybbstal/AV. Der FC Sonntagberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Der SV Gaflenz rangiert mit zehn Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei.

In Fahrt ist der SV Gaflenz aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Sonntagberg dagegen läuft es mit momentan 23 Zählern wie am Schnürchen.

Am nächsten Samstag reist der FC Sonntagberg zur SU Raika Aschbach, zeitgleich empfängt der SV Gaflenz den ASKÖ Lunz/See.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Sonntagberg – SV Gaflenz, 4:0 (2:0)

79 Markus Stockner 4:0

59 Jan Knoll 3:0

36 Sergiu Cristian Balc 2:0

3 Jan Knoll 1:0