Wichtiger Dreier für SU Aschbach gegen Lunz/See

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:02

2. Klasse Ybbstal/AV: Mit dem ASKÖ Lunz/See und der SU Aschbach trafen sich am Samstag vor 160 Zuschauern zwei Topteams. Für Lunz/See schien Aschbach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Auf dem Papier ging die SU Raika Aschbach als Favorit ins Spiel gegen den ASKÖ Lunz/See – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Roland Caprnka aufseiten der SU Aschbach das 1:0 (44.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 1:1 von Lunz/See stellte Mathias Leitner sicher (54.). Dass Aschbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ivan Leovac, der in der 75. Minute zur Stelle war. Halil Tekcan beseitigte mit seinen Toren (78./80.) die letzten Zweifel am Sieg der SU Raika Aschbach. Adrian Tomasz Moszyk schoss die Kugel per Strafstoß zum 2:4 für den ASKÖ Lunz/See über die Linie (82.). Peter Rengel (Lunz/See) sah nach 85 Minuten Rot wegen Beleidigung. Für ruhige Verhältnisse sorgte Patrik Papranec, als er das 5:2 für die SU Aschbach besorgte (85.). Dann musste auch Lunz-Trainer Ingemar Bayer mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende verbuchte Aschbach gegen Lunz/See einen Sieg.

Aschbach macht die Big Points

Sechs Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASKÖ Lunz/See.

Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt die SU Raika Aschbach den besten Angriff der 2. Klasse Ybbstal/AV. Mit dem Sieg knüpfte Aschbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die SU Aschbach sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. In den letzten fünf Partien rief die SU Raika Aschbach konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die SU Aschbach setzte sich mit diesem Sieg von Lunz/See ab und nimmt nun mit 22 Punkten den zweiten Rang ein, während die Gastgeber weiterhin 18 Zähler auf dem Konto haben und den fünften Tabellenplatz einnehmen.

Kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, tritt der ASKÖ Lunz/See beim FC Sonntagberg an, schon drei Tage vorher muss Aschbach seine Hausaufgaben beim SV Opponitz erledigen. Los geht es ebenfalls um 15:00 Uhr.

2. Klasse Ybbstal/AV: ASKÖ Lunz/See – SU Raika Aschbach, 2:5 (0:1)

85 Patrik Papranec 2:5

82 Adrian Tomasz Moszyk 2:4

80 Halil Tekcan 1:4

78 Halil Tekcan 1:3

75 Ivan Leovac 1:2

54 Mathias Leitner 1:1

44 Roland Caprnka 0:1