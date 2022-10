Hollenstein verpasst Punktgewinn gegen Opponitz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:03

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 120 Besucher kamen zu diesem Spiel der 12. Runde. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Opponitz gegen den FC Hollenstein den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Überraschung blieb aus, sodass Hollenstein eine Niederlage kassierte.

In der 19. Minute ging die Heimmannschaft in Front. David Buder war es, der vor 120 Zuschauern zur Stelle war und einen Strafstoß verwandelte. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Josef Dusek zum 1:1 zugunsten von Opponitz (40.). In Minute 41 wurde Ashkan Jalalian (Opponitz) wegen einer Unsportlichkeit vom Platz gestellt. Kurz vor der Pause vergab Armin Hiblinger noch einen Elfmeter für die Gäste (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Zwei Minuten nach Wiederbeginn ging der SV Opponitz durch den zweiten Treffer von Dusek in Führung. Nach 66 Minuten retteten beide Pfosten die Führung der Gäste. Für das 2:2 des FC Hollenstein zeichnete Tomas Kadik aber kurze Zeit später verantwortlich (68.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Dominik Vlasak in der Nachspielzeit zu und erzielte per Freistoß (91.) den Führungstreffer für Opponitz. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Opponitz Hollenstein 3:2.

Held der Nachspielzeit: Vlasak trifft zum Sieg

Die Defizite in der Verteidigung sind beim FC Hollenstein klar erkennbar, sodass bereits 43 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann findet Hollenstein die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Opponitz setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Beim SV Opponitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Für Opponitz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit fünf Siegen weist die Bilanz des Gasts genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die letzten Resultate des SV Opponitz konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag trifft Hollenstein auf die Sportunion Wolfsbach, Opponitz spielt tags darauf gegen den SV Raika Scheibbs.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Hollenstein – SV Opponitz, 2:3 (1:1)

91 Dominik Vlasak 2:3

68 Tomas Kadik 2:2

47 Josef Dusek 1:2

40 Josef Dusek 1:1

19 David Buder 1:0