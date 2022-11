Gresten-Reinsberg bringt Führung gegen Sonntagberg nicht über die Zeit

Details Samstag, 05. November 2022 16:30

2. Klasse Ybbstal/AV: Etwa 130 Zuschauer wollten das Topspiel der 13. Runde nicht verpassen. Der SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg und der FC Sonntagberg lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Sonntagberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Über zwanzig Minuten lang hielt die Spannung bei 0:0. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Irinel Andrei Stan sein Team in der 24. Minute, indem er den gegnerischen Keeper mit einem Heber bezwingen konnte. Nach 35 Minuten gelang den Gästen beinahe der Ausgleich. Komfortabel war die Pausenführung von Gresten-Reinsberg nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. In der 50. Minute brachte Thomas Wagner das Netz für den SC Gresten per Strafstoß zum Zappeln. Für das erste Tor des FC Sonntagberg war Dominic Scheuch verantwortlich, der in der 51. Minute das 1:2 besorgte. Nun wurde es wieder spannend. Gerald Schuller traf zum 2:2 zugunsten des Gasts (82.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Sergiu Cristian Balc einen Treffer für Sonntagberg im Ärmel hatte (90.). Die Zeichen standen auf Sieg für den SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Sieg in letzter Minute

In der Tabelle liegt Gresten-Reinsberg nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der SC Gresten momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Gresten-Reinsberg.

Der FC Sonntagberg schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 29 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Offensiv sticht Sonntagberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der FC Sonntagberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Sonntagberg neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der FC Sonntagberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SC Gresten dann im nächsten Spiel den ASKÖ Lunz/See, während Sonntagberg am gleichen Tag beim FCU Strengberg antritt.

2. Klasse Ybbstal/AV: SC Welser Profile Raika Gresten-Reinsberg – FC Sonntagberg, 2:3 (1:0)

90 Sergiu Cristian Balc 2:3

82 Gerald Schuller 2:2

51 Dominic Scheuch 2:1

50 Thomas Wagner 2:0

24 Irinel Andrei Stan 1:0