Der SV Opponitz feiert gegen den SV Gaflenz einen deutlichen Heimsieg

Details Samstag, 25. März 2023 23:05

2. Klasse Ybbstal/AV: Der SV Opponitz setzte sich vor etwa 70 Fans standesgemäß gegen den SV Gaflenz mit 5:2 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Opponitz. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Bereits das Hinspiel hatte der SV Gaflenz für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Die Gäste gerieten schon in der vierten Minute in Rückstand, als Dominik Vlasak das schnelle 1:0 für den SV Opponitz erzielte. Niclas Schnetzinger versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von Opponitz und stellte auf 1:1. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Josef Dusek mit dem 2:1 für die Gastgeber zur Stelle (42.). Der SV Opponitz nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Den Freudenjubel von Opponitz machte Simon Rettensteiner zunichte, als er kurz darauf den 2:2-Ausgleich besorgte (48.). Doch dann schlug der Gastgeber gleich doppelt zu. Dusek brachte den SV Gaflenz per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 57. und 69. Minute vollstreckte. Armin Hilbinger brachte den SV Opponitz in ruhiges Fahrwasser, indem er das 5:2 erzielte (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte Opponitz am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Gaflenz.

Dusek ist dreimal zur Stelle

Beim SV Opponitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Für Opponitz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Opponitz derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Opponitz konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Gaflenz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SV Gaflenz weiter im Schlamassel. Die Defensive des SV Gaflenz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. Der SV Gaflenz musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Gaflenz insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Gaflenz wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Der SV Opponitz tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei der SU Raika Aschbach an. Einen Tag später empfängt der SV Gaflenz die Sportunion Wolfsbach.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Opponitz – SV Gaflenz, 5:2 (2:1)

85 Armin Hilbinger 5:2

69 Josef Dusek 4:2

57 Josef Dusek 3:2

48 Simon Rettensteiner 2:2

42 Josef Dusek 2:1

19 Niclas Schnetzinger 1:1

4 Dominik Vlasak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei