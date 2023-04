Kienberg/G. verliert hoch gegen SV Scheibbs

Details Sonntag, 02. April 2023 00:46

2. Klasse Ybbstal/AV: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Scheibbs und Kienberg/G. vor 300 Zuschauern mit dem Endstand von 9:0. Als Favorit rein – als Sieger raus. Scheibbs hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Der ASV Kienberg/G. geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Josef Ekker das schnelle 1:0 für den SV Raika Scheibbs erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Julian Stasny den Vorsprung mit einem Schuss von der Strafraumgrenze des SV Scheibbs. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Peter Bohus das 3:0 nach (41.). Das überzeugende Auftreten von Scheibbs fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Nach der Pause schaltete der Gastgeber nochmal zwei Gänge höher. Mit dem 4:0 durch Clemens Hörhan für den Spitzenreiter war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Der fünfte Streich der Heimmannschaft war Bohus vorbehalten (49.). Hörhan gelang nach 53 Minuten das 6:0. Für Kienberg/G. war es ein Tag zum Vergessen. Ekker (65.), Stefan Henikl , BSc (84.) und Patrick Taschl (90.) machten das Unheil perfekt. Schließlich war das Schützenfest für den SV Raika Scheibbs beendet und der ASV Kienberg/G. gnadenlos vorgeführt.

Alle Neune: Scheibbs schießt Kienberg/G. vom Platz

Der SV Scheibbs konnte sich gegen Kienberg/G. auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Bei Scheibbs greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt der SV Raika Scheibbs die beste Defensive der 2. Klasse Ybbstal/AV. Mit dem Sieg knüpfte Scheibbs an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Scheibbs zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Raika Scheibbs ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage belegt der ASV Kienberg/G. weiterhin den siebten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 39 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Kienberg/G. momentan auf dem Konto. Der ASV Kienberg/G. baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SV Scheibbs stellt sich am Montag (16:30 Uhr) beim FC Göstling/Ybbs vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Kienberg/G. den SV Gaflenz.

2. Klasse Ybbstal/AV: SV Raika Scheibbs – ASV Kienberg/G, 9:0 (3:0)

90 Patrick Taschl 9:0

84 Stefan Henikl 8:0

65 Josef Ekker 7:0

53 Clemens Hoerhan 6:0

49 Peter Bohus 5:0

46 Clemens Hoerhan 4:0

41 Peter Bohus 3:0

15 Julian Stasny 2:0

8 Josef Ekker 1:0

